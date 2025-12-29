加州喊增稅 富豪籌劃出走

加州選民正針對是否要課徵富人稅以資助健保支出的提案，進行公投連署，以期在明年11月投票，雖然這項提案連是否通過公投門檻都還不確定，卻已導致許多科技富豪籌劃出走。

紐約時報報導，創投富豪提爾（Peter Thiel）已在其他州，為位於洛杉磯的Thiel資本公司尋找辦公室。Google共同創辦人佩吉也已考慮在今年底前離開加州，同時有三家和他有關的有限公司都已在佛州申請註冊。

知名創投家帕利哈皮蒂亞（Chamath Palihapitiya）也對加州富人稅的風險提出警告，認為這將不可避免導致該州最有才華的創業家們出走，最終將會導致該州破產。

加州選民正在連署中的公投提案呼籲，對身價超過10億美元的加州居民課徵相當於其資產價值5%的一次性稅款。據彭博億萬富豪指數，佩吉身價為2,700億美元，提爾則為272億美元。

支持這項措施的醫療業工會預估，總稅收將達1,000億美元，可彌補聯邦政府減少提撥的預算。民主黨籍的加州州長紐森已公開反對。

一些科技富豪早已把公司搬離加州，尋求稅率更低、繁文縟節更少的地方，例如馬斯克已把特斯拉和SpaceX搬到德州。