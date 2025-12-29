AI 缺電 資料中心緩解供電困境 飛機引擎救急

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
綠電整合至電網受阻，迫使資料中心開發商出奇招：採用飛機引擎解燃眉之急。（路透）
人工智慧（AI）投資熱潮沛然莫之能禦，但資料中心用電量極大，等待綠電整合至電網不但因供應鏈缺貨受阻，還要苦等數年，已迫使資料中心開發商出奇招：採用飛機引擎解燃眉之急。

英國金融時報（FT）報導，航空衍生渦輪機（aeroderivative turbine）是一種奠基於航空噴射引擎的技術，根據燃氣渦輪機改裝而成，近來需求已隨科技公司大舉布建資料中心而增加。美國智庫乾淨空氣工作小組（CATF）電力計畫主管史波卡斯說：「任何技術，只要能供應電力，吸引力從未這麼強過。」

資料中心目前要連上美國電網的等候期長達七年，且造成所在地電費上漲引發居民反彈，提高了就地發電（on-site power）需求。安裝航空衍生渦輪機和柴油發電機，直接供應資料中心所需電力，因而成為救急之道，無需連上電網，即有電力可驅動、訓練和執行AI模型。

奇異維諾瓦（GE Vernova）便供應航空衍生渦輪機給資料中心開發商Crusoe供應，估計發電容量將近1百萬瓩（GW），供電給OpenAI、甲骨文和軟銀在德州的「星際之門」資料中心。

奇異維諾瓦財務長帕克斯表示，該公司的航空衍生渦輪機及小型燃氣渦輪機組「需求日增」，可作為支援資料中心電力需求的過渡期解決方案。奇異維諾瓦1-9月的航空衍生渦輪機訂單年比激增逾三成。

ProEnergy直接改裝自噴射機引擎的50MW（千瓩）燃氣渦輪機，已售出超過1GW。該公司除了從頭製造零件，也採用波音747飛機現成的CF6-80C2引擎核心。

OpenAI執行長奧特曼支持的超音速飛機新創Boom Supersonic，也宣布一筆對Crusoe銷售渦輪機的交易，估計可提供1.2GW電力，與為自家噴射機打造的渦輪機「幾乎一模一樣」。

同時，柴油和天然氣發電機的使用率也日增。製造商康明斯（Cummins）已對資料中心開發商售出超過39GW的電力，今年產能幾乎倍增。資料中心部門主管卡特表示，通常資料中心把發電機當作備用電源使用，但作為主要供電來源的需求愈來愈高。不過，就地發電的成本可能高於單純接上電網，且採用化石燃料發電，也有加劇溫室效應氣體排放之虞。

相關新聞

日本新生兒人數探新低 提高稅負、降低年金福利恐難避免

日本少子化益加嚴重，今年新生兒的實際出生人數將歷來首度比政府最悲觀的預測還低，提高了首相高市早苗想在經濟成長與限制移民之...

加州喊增稅 富豪籌劃出走

加州選民正針對是否要課徵富人稅以資助健保支出的提案，進行公投連署，以期在明年11月投票，雖然這項提案連是否通過公投門檻都...

義大利、西班牙擺脫「歐豬」形象 緊縮開支舉措獲投資人肯定

義大利和西班牙公債殖利率高於德國公債殖利率的溢價水準，已縮小至16年來最低，主因是投資人對義大利和西班牙的緊縮開支舉措讚...

美企明年將凍結招聘人才

調查顯示，美國多數企業明年不打算招聘員工，因預期科技將能承擔更多工作。全球招聘平台Indeed預測，2026年招聘成長幅...

南韓散戶大買「安全資產」避險

南韓散戶面對國內外利率走勢的不確定性日增、加上預期韓元將貶值，今年來大舉買進黃金、白銀和美元等「安全資產」。

