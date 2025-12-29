科技巨頭布局自駕車市場 搶2兆美元大餅

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

特斯拉Robotaxi獲得關鍵進展之際，Google、百度等科技巨頭也大力布局自駕車，搶食高達2兆美元的商機大餅，並開啟人類史上首次大規模自駕車市場競爭時代。

根據市調機構Precedence Research預估，全球自駕車市場將在未來幾年將以高達35.9%的年複合成長率擴張，估計2032年時，自駕車市場規模將突破2兆美元大關、達2.35兆美元。

目前全球自駕車市場中，若以無人駕駛服務領域來看，仍以特斯拉、Google、百度為主要領跑者；其中，Google的Waymo在今年完成超過1,400萬次付費訂單，年增三倍，每周訂單量超過45萬次，商業化進程呈現爆炸式增長。

據悉，Waymo的服務範圍以涵蓋舊金山、洛杉磯、鳳凰城、奧斯丁與亞特蘭大等北美主要城市，Waymo更計畫在2026年將服務擴展至其他20個城市，並可能將服務延伸至倫敦與東京等國際市場。

百度方面，目前旗下Apollo Go每周約提供25萬次服務，儘管在北美市場遠不及特斯拉與Google，但Apollo Go正打算與Uber及Lyft合作，藉此攜手合作夥伴，共同揮軍英國市場。

業界人士表示，隨著自駕車或無人駕駛服務市場商機日益擴大，台廠在感測器、組裝代工，以及先進半導體等領域有望取得一席之地，扮演關鍵供應鏈角色，搶食商機大餅。

