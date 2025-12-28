打破行規！2大矽谷巨頭搶AI人才開始不講武德 入職即可拿股票

快訊

商業周刊／ 撰文者：陳育晟 編譯
AI人才示意圖。圖／Ingimage
入職第一天就能領股票？這在矽谷曾是天方夜譚。但在嚴重AI人才荒下，OpenAI與xAI不惜打破行規，祭出入職即可拿股票的殺手鐧。

全球頂尖AI人才，正陷入嚴重短缺。跨國人力招募企業Second Talent統計，各國相關職缺達160萬，但合格候選人卻連三分之一都不到。因此，OpenAI、xAI這兩家矽谷知名新創，被逼得終止「任職滿6個月才能得到股權歸屬」的薪酬政策。

過去矽谷典型的做法，稱為「歸屬懸崖」（Vesting Cliff），通常是把員工入職第一年視為觀察期，如果在滿一年前離職，一股股票都拿不到。但只要待滿一整年，就能立即解鎖總數四分之一，並在接下來三年內陸續得到其他股票。

這樣做的好處，是可以鼓勵對公司忠誠的員工，而且不需向滿一年前離職或不適任的員工支付全額福利，也較具成本效益。但兩家新創陸續取消相關限制，《華爾街日報》分析，這反映的是AI產業對頂尖技術人才的瘋狂爭奪。

受到頂尖人才稀缺影響，包括Meta Platforms、Google等大公司動輒以1億美元（約合新台幣32億元）或更高薪酬方案延攬菁英，使得頂尖研究員、工程師有能力等待更優渥條件，而且一旦發現工作不如意，便會迅速離職。

為了搶人才，OpenAI發放的股票薪酬遠高於其他科技公司。根據該公司發送給投資者的文件，2025年此類成本支出高達60億美元，幾乎佔其預期營收一半，而且在2029年轉虧為盈以前，一共將燒掉1150億美元。

對此，投資者私下抱怨快速成長的AI新創公司股票薪酬不斷膨脹，侵蝕股東報酬。

由馬斯克（Elon Musk）創辦的xAI，情況更為複雜。他以要求員工長時間高強度工作聞名，2024到2025年間，他與美國總統川普的緊密政治聯盟關係，以及他對於右翼文化的直言不諱，日益對旗下事業造成挑戰。xAI招聘經理必須更賣力，才能說服潛在候選人參加面試。

但自從xAI在2025年第三季調整「歸屬懸崖」制度，參與招聘的人士表示，求職者接受xAI錄用通知的比例已有所上升。

然而，對AI菁英而言，這些股票並不能馬上能轉換為真金白銀，因為OpenAI、xAI這些未上市公司的員工認股協議裡有禁止員工私自轉讓股票的嚴格條款，以控制公司股權結構。

換言之，他們的股票形同被鎖在公司系統裡，必須等到IPO（首次公開募股）才能兌現，而且每一輪融資，由於公司獲得投資，得額外發行新的股票給投資人，導致股票總數變多。當總股數變大，AI研究員、工程師手上的股數雖然沒變，但佔整家公司的比例就會被稀釋變小。

取消「歸屬懸崖」不僅是矽谷對人才的妥協，更是豪賭。當企業燒掉一半營收支付薪酬，員工手中的天價股票，究竟是財富自由的門票，還是隨時可能被稀釋的空頭支票？這將有待市場證明。

