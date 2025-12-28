智利公私合作組新鋰礦公司 劍指全球領導地位

快訊

中央社／ 聖地牙哥27日綜合外電報導

全球最大銅生產商智利國營銅礦公司（Codelco）與私人鋰礦巨頭智利化工礦業公司（SQM）今天宣布將成立合資企業，共同開發被稱為「白金」的鋰礦，以支應電動車電池需求。

法新社報導，南美洲國家智利是全球第2大鋰生產國，擁有全球約40%的鋰儲量。鋰是電動車及其他潔淨科技的關鍵原料。

兩家公司將透過這項合作，聯手擴大在智利北部阿塔卡瑪（Atacama）鹽湖地區的鋰開採規模，期限至2060年。

智利國營銅礦公司表示，這個公私合營公司將命名為Nova Andino Litio Sp A，並形容這是「智利企業史上最具意義的協議之一」。

中國企業天齊鋰業持有智利化工礦業公司22%的股份。

這項協議已獲得包括中國、巴西、沙烏地阿拉伯及歐洲聯盟（EU）在內，超過20個國內外監管單位的批准。智利監管當局已在12月初核准了這項聯盟，是最後一個核准這項交易的國家。

這項合作意在恢復智利在鋰生產領域的領先地位，重拾近10年前讓給了澳洲的頭銜。

新公司的目標是每年在阿塔卡瑪地區新增約30萬噸產能。作為參考，智利2022年的鋰產量為24萬3100噸。

根據智利國營銅礦公司說法，在這項協議之下，智利2025至2030年間將可取得新產能營運利潤約70%，自2031年起比例將提高至85%。

2024年，鋰礦已占智利出口總額的3%。

