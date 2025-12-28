「耶誕行情」鼓舞下 標普500本周挑戰7,000關

美國股市耶誕節過後頭一天交易幾乎文風不動，徘徊於歷史高峰，在「耶誕行情」的鼓舞下，標普500指數本周很有希望攻上7,000點的新里程碑。

美股三大指數上周五（26日）下跌都不超過0.1%，但一周下來漲幅都在1.2%以上，是一個月來最佳周線表現。輝達（NVIDIA）和AI新創公司Groq達成授權協議並結盟，26日股價在大型科技股中逆勢上漲1%，台積電（2330）ADR揚升1.4%，周線分別上漲5.3%和4.8%。

投資人無不希望美股能上演「耶誕行情」，這段期間涵蓋年終最後五個交易日和隔年前兩個交易日，已於12月24日登場。LPL金融首席技術策略師特恩奎斯特（Adam Turnquist）指出，若「耶誕行情」發酵，標普500指數隨後在明年1月平均可上漲1.4%，全年平均漲幅則達10.4%。