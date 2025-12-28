地緣政治緊張升溫、美元疲弱、Fed 降息預期 金銀飆漲 史詩級行情

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
國際金價、銀價26日收盤再創新高，延續歷史性的年終漲勢，反映貴金屬行情受到地緣政治緊張升溫、美元疲弱、聯準會（Fed）降息預期支持。專家認為，黃金、白銀後續漲勢可期。

現貨金價26日收盤漲1.2%至創紀錄的每英兩4,533.21美元、現貨銀價飆漲10.3%至每英兩79.2708美元，也締造收盤新高價。

美國扣押進出委內瑞拉的油輪，以加強施壓馬杜洛政府；美軍也打擊奈及利亞的伊斯蘭國（ISIS）據點，這些事件都提振了貴金屬的避險需求。

SKY Links資本集團執行長塔基汀表示：「地緣政治緊張情勢加劇，持續支持避險資產需求。」同時，歲末交投清淡也提高行情波動。此外，美元匯價一周來貶0.7%，寫6月來最大跌幅。美元走弱通常有利於黃金、白銀。

Zaner金屬公司副總裁與資深金屬策略師葛蘭特表示，除了地緣政治因素、歲末交投清淡、美元偏弱，Fed明年將繼續降息的預期，仍在年終獲利了結賣壓可能出籠之際，力撐貴金屬漲勢。

