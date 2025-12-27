快訊

彭博：即便iPhone供應鏈轉移 鴻海仍將穩居組裝龍頭

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
彭博資訊看好鴻海仍將穩居iPhone組裝龍頭。路透
彭博行業研究分析師表示，即便立訊精密印度塔塔公司逐步擴大市占，鴻海仍將在2026年底前維持iPhone組裝龍頭地位，得益於規模、執行水準、以及全球產能多元布局。

⭐2025總回顧

該報告表示，除了上述這三大優勢外，鴻海也是蘋果長期的合作夥伴，也具備強大的自研組件能力、以及在中國大陸和印度兩地無人能及的產能，進一步鞏固該公司的地位。另外，鴻海也一項主導最先進旗艦級iPhone的新品導入工作。

因此，報告預估，儘管立訊精密、塔塔等對手的市占率將小幅增加，鴻海在未來兩年仍將維持55–60%的iPhone組裝占有率，

報告也說，立訊精密自2020年收購緯創工廠、以及2023年收購和碩崑山廠逾六成股權，穩固了iPhone第二大組裝業者的地位，預計未來兩年將負責30%的iPhone訂單，但該公司並無印度製造中心，可能限制後續衝市占的能力。

報告指出，蘋果為降低地緣政治風險，一直穩步擴大印度iPhone生產，預計在印度的組裝比率，今年將達25–30%，明年上看30–35%。在此同時，在印度的頭號組裝廠仍為鴻海，其次是塔塔，未來兩年其組裝占有率應能達到10–15%，但後續不太可能突破35–40%，受制於缺乏本國組件生態系、基礎建設品質較低、熟練技術工人數量不足、及複雜的官僚體制。

組裝 印度 立訊精密

