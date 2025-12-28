聽新聞
印度拚光電 廢棄物成隱憂

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電

印度用短短十多年成為全球太陽能發電規模第三大的國家，從廣闊的太陽能電場到城鎮、村莊的屋頂，光電板幾乎無處不在。

政府數據顯示，在補貼計畫下，已有近240萬戶家庭採用太陽能。但若沒有配套的後續處理廢棄物計畫，這場能源轉型會有多「乾淨」，恐怕還有疑問。

印度太陽能發電目前的貢獻率已超過20%。太陽能板是由玻璃、鋁、銀和聚合物製成，原則上大多可以回收，可是若未妥善處理，微量的有毒金屬，如鉛和鎘，可能會汙染土壤和水源。

太陽能板的壽命通常約為25年，之後便要被拆除、廢棄。印度目前沒有專門的太陽能廢棄物回收預算，且僅有少數小型設施在處理舊面板。

印度目前尚無官方的太陽能廢棄物數據，先前一項研究估計，到2023年時，相關廢棄物已達約10萬噸，到2030年將增至60萬噸。

最近智庫「能量、環境與水委員會」（CEEW）的新研究則是估計，到2047年，印度可能產生超過1,100萬噸的太陽能廢棄物。

要處理這些廢棄物，將需要近300個專門回收設施，未來20年內須投入4.78億美元。

能源業者帕瓦說，印度大部分的大型太陽能園區建於2010年代中期，所以廢棄物將集中在未來10到15年後大量產生。

