快訊

綠營台南市長初選政見會 陳亭妃、林俊憲被問對方優點尷尬「這樣說」

女粉悼念北捷英雄余家昶 五月天獻唱《勇敢》2.5萬人哭了

股神下一步？將卸下波克夏執行長一職 巴菲特認1事「比死亡更糟」

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
有「股神」美譽的波克夏董事長巴菲特（Warren Buffett）。美聯社
有「股神」美譽的波克夏董事長巴菲特（Warren Buffett）。美聯社

距離「股神」巴菲特卸下波克夏執行長職務只剩幾天，但高齡95歲的他，仍將續任董事長，並沒有退休。巴菲特曾表示，他愛波克夏，退休的念頭「難以想像」，甚至說：「退休會是最糟的，我想，死亡還排第二。」

⭐2025總回顧

巴菲特在今年5月波克夏年度股東大會預告了年底將辭去執行長，他強調，自己仍會在公司遊走，股東們也可想像他對接棒的亞伯（Greg Abel）會有一些用處。

宣布明年起不再擔任執行長之後，巴菲特對華爾街日報說，「我不會坐在家裡看肥皂劇。我的興趣還是一樣」。不久前的感恩節致股東信當中，他提到，現在每周仍然五天到公司總部上班。

股神如此奉獻在波克夏的工作，並不令人意外。2000年波克夏股東會時，他提到，自己與當時健在的工作夥伴孟格（Charlie Munger）擁有「世界上最好的工作」，「我們與喜歡的人一起工作，一整年的每一天都是讚賞和信任」。2012年又說，在波克夏進行各種投資，是世上最愉快的事。

更往前回到1991年的致股東信，巴菲特回憶曾有學生問他打算何時退休，他回答：「大概會是在我死後的五到十年吧。」

波克夏 巴菲特

延伸閱讀

理財沒那麼難！專家一招保證成：每月收入直接存15% 剩下隨你花

從奧瑪哈到你的書桌：巴菲特與蒙格的永恆對話

「股神」掌帥印最後一年 波克夏B股今年來績效遜於標普500指數

00955是巴菲特送給投資人最後的大禮！達人：成分股將5大商社全包了

相關新聞

股神下一步？將卸下波克夏執行長一職 巴菲特認1事「比死亡更糟」

距離「股神」巴菲特卸下波克夏執行長職務只剩幾天，但高齡95歲的他，仍將續任董事長，並沒有退休。巴菲特曾表示，他愛波克夏，...

台積電設廠效應…熊本畢業生台讀大學 搶進半導體產業

來自日本熊本縣的7名高中畢業生已經在新竹一所大學展開求學生涯。新竹是全球晶圓代工龍頭台灣積體電路製造股份有限公司（台積電...

金價、銀價、美股2026繼續衝高？慎防1月賣壓出籠

今年來大漲的資產年終時節紛紛飆高，12月金價、銀價、人工智慧（AI）熱門股輝達勁揚，美股三大指數道瓊、標普500和那斯達...

AI投資熱潮…資料中心用電飢渴有解？業者腦筋動到「這一塊」

人工智慧（AI）投資熱潮沛然莫之能禦，但資料中心用電量極大，等待綠電整合至電網不但因供應鏈缺貨受阻，還要苦等數年，已迫使...

耶誕老人可望眷臨 標普下周挑戰7,000 點里程碑

美國股市耶誕節過後頭一天交易幾乎文風不動，徘徊於歷史高峰，在「耶誕行情」的鼓舞下，標普500指數本周很有希望 攻上7...

用AirPods即時翻譯能打破語言隔閡？紐時記者遊東京實測曝心得

不會說日文、首次造訪日本的外國人，若使用蘋果新推出的耳內即時翻譯功能，能否順利與當地人交流？紐約時報旅遊記者普雷沃斯特（...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。