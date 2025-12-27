股神下一步？將卸下波克夏執行長一職 巴菲特認1事「比死亡更糟」

距離「股神」巴菲特卸下波克夏執行長職務只剩幾天，但高齡95歲的他，仍將續任董事長，並沒有退休。巴菲特曾表示，他愛波克夏，退休的念頭「難以想像」，甚至說：「退休會是最糟的，我想，死亡還排第二。」

巴菲特在今年5月波克夏年度股東大會預告了年底將辭去執行長，他強調，自己仍會在公司遊走，股東們也可想像他對接棒的亞伯（Greg Abel）會有一些用處。

宣布明年起不再擔任執行長之後，巴菲特對華爾街日報說，「我不會坐在家裡看肥皂劇。我的興趣還是一樣」。不久前的感恩節致股東信當中，他提到，現在每周仍然五天到公司總部上班。

股神如此奉獻在波克夏的工作，並不令人意外。2000年波克夏股東會時，他提到，自己與當時健在的工作夥伴孟格（Charlie Munger）擁有「世界上最好的工作」，「我們與喜歡的人一起工作，一整年的每一天都是讚賞和信任」。2012年又說，在波克夏進行各種投資，是世上最愉快的事。

更往前回到1991年的致股東信，巴菲特回憶曾有學生問他打算何時退休，他回答：「大概會是在我死後的五到十年吧。」