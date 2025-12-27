金價、銀價、美股2026繼續衝高？慎防1月賣壓出籠

今年來大漲的資產年終時節紛紛飆高，12月金價、銀價、人工智慧（AI）熱門股輝達勁揚，美股三大指數道瓊、標普500和那斯達克綜合指數也全面衝高。銀價光是耶誕節過後就躍漲逾4%，全年漲幅超過150%。

分析師指出，這些資產行情在年終時刻同步大漲，並非巧合。說穿了，賣方正在等待最佳時機出手。

資產價格在買家多於賣家時上漲，在賣家多於買家時下跌。如果賣方等到明年1月2日再賣會更有利，又何必急著在今年12月31日前就賣出？

節稅考量 賣方暫罷工等1月出手

新年來臨再賣為何更有利？這是基於稅務考量，可把一筆可觀的應稅資本利得延後一年再申報。人性總是傾向儘可能延後繳稅。

綜合考量後的結果，就是這些資產價格在2025最末幾周被人為推升，因為賣方暫時罷工，等待新年來臨。

所以，理性的投資人不該被這波漲勢沖昏頭，反倒應該思考，是否現在就該獲利了結，落袋為安。

這麼做無關市場擇時或未來報酬預測，比方說，不是因為你認為銀價現已被高估、2026年將下跌，就決定賣出。純粹只是趁市場不理性時採取行動。就價格已大漲一波的資產而言，12月底的市況對賣方更有利。

至於值不值得把資本利得延後一年再報稅的問題，要看個人財務情況而定。一般原則是，其他條件不變下，若是透過節稅帳戶持有白銀和黃金，那麼在一年結束前賣掉，等1月再買（如果想買）是合邏輯的做法。

12月可考慮逢低承接跌深優質股

反過來說，就跌幅已深的資產而言，12月通常是逢低買進的時機。因為在年終時節，許多賣家會急著進行「稅損收割」，亦即賣掉賠錢的投資以抵扣資本利得、降低稅負。

美國股市乍看下牛氣沖天，其實仍有太多股票全年跌得慘兮兮。涵蓋大、中、小型股票的標普1500指數當中，約有675檔成分股（占45%）2025年迄今股價是下跌的。約有450檔（占比30%）跌幅至少10%，超過200檔跌掉25%，135檔跌幅至少三成，另有30檔股價跌幅在50%以上。

這些落後股不乏知名企業，許多是舊經濟股，在市場一片追逐AI熱門股的氛圍下失寵。例如高樂氏（Clorox）、卡夫亨氏（Kraft Heinz），今年來股價跌幅都超過20%。

未來一年，這些跌深股會不會強彈，不得而知。但可想而知的是，由於12月31日是納稅年度截止日，這些股票在年關將近時遭到不理性拋售，此刻股價被人為壓抑。