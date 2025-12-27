台積電設廠效應…熊本畢業生台讀大學 搶進半導體產業

快訊

中央社／ 新竹27日綜合外電報導
台積電在日本熊本設廠，部分日本高中生畢業後選擇來台灣就讀大學，期望未來能為日本半導體產業作出貢獻。圖／美聯社資料照
台積電在日本熊本設廠，部分日本高中生畢業後選擇來台灣就讀大學，期望未來能為日本半導體產業作出貢獻。圖／美聯社資料照

來自日本熊本縣的7名高中畢業生已經在新竹一所大學展開求學生涯。新竹是全球晶圓代工龍頭台灣積體電路製造股份有限公司（台積電）所在地。

「日經亞洲」（Nikkei Asia）報導，這7名學生中有6人來自熊本市的開新高等學校，一人來自玉名市的玉名工業高等學校。他們選擇前往台灣學習先進晶片技術，而非留在日本升學。

自從台積電約一年前在日本九州島熊本縣菊陽町的工廠開始量產晶片後，台灣與熊本縣的經濟聯繫日益加深，激勵許多年輕人決定前往台灣深造。

這7名學生已經進入鄰近新竹科學園區的明新科技大學就讀。該校擁有逾萬名學生，許多畢業生進入半導體產業工作。

這些熊本學生3月高中畢業後赴台學習中文，住在校區附近宿舍的他們於9月進入該校半導體學院，與台灣同學一同投入課堂和實務研修。

他們正在努力學習，期盼能為日本半導體產業作出貢獻。其中6人表示希望未來能在熊本的台積電工作，另一人則想加入台積電或日本貿易商三菱商事。

熊本市的學校法人開新學園理事長甲斐達也表示，台積電在熊本的投資創造了「百年一遇的機會」。他說：「我們希望培養出社會真正需要的人才。」

開新學園與明新科技大學去年11月締結合作協議，攜手培育未來的半導體工程師。

開新高等學校於4月新開設「半導體資訊課程」，學生反應踴躍，原本規劃80個名額，結果有約240人報名，校方緊急將名額增加至120個。但甲斐指出：「日本在半導體工程師的實務訓練上，無論規模還是速度，仍然不足。」

另外有6名開新高等學校學生，預計於明年春季畢業後赴明新科大就讀。甲斐表示：「（開新高等學校）半導體課程的120位學生將於2028年畢業，我們希望將他們當中許多人送到明新科技大學深造。」

熊本縣其他學校也開始與台灣學界合作。熊本高等專門學校已有3名學生於7、8月期間前往台灣成功大學參加半導體暑期學校。兩校於2023年11月簽署合作意向書，推動半導體領域的共同研究和學生交流。

自從台積電決定在熊本設廠生產晶片以來，九州地區半導體人才需求已然提升。據估計，當地每年大約短缺1000名相關從業人員。

熊本 台積電 日本

