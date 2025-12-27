未來一周美股三大觀察變數

富蘭克林投顧指出，未來一周美股有三大觀察變數。首先是川普關稅：留意關稅法律戰及美國與各國的關稅談判進展。

二是聯準會（Fed）官員談話：留意各官員對經濟、就業、利率、通貨膨脹、關稅、人工智慧（AI）等的看法。

三是經濟數據：未來一周要公布的經濟數據包括12月S&P 全球採購經理人指數（PMI）終值、10月核心個人消費支出（PCE）等。

富蘭克林投顧指出，2026年美國經濟可能接近「金髮女孩經濟」的平衡點，也就是成長既不過熱也不過冷，通膨穩定，財政與貨幣政策仍可望是助力，加上AI提升了各產業的生產力，因此偏向樂觀看待2026年展望，並有利於市場廣度擴大。

富蘭克林投顧表示，科技以外的產業與巨型股以外的公司都將湧現新的機會。可關注四大主題。一是醫療保健創新：AI診斷、先進醫療機器人、能改善療效且降低成本的解決方案。二是工業與電力：再工業化與製造業回流趨勢正推動自動化、電氣化、基礎設施投資需求。

三是金融科技與支付：規模、專有數據、消費者信任有望推動穩健的獲利與經常性營收。四是AI受惠者和基礎設施：AI應用正在加速，運算基礎設施將是現代經濟的基礎性商品。