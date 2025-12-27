AI熱潮加持 10億美元年輕富豪變多

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電

富比世分析顯示，2025年全球有13名白手起家的30歲以下青年，成為身價逾10億美元的億萬富豪，改寫新高，其中11人是過去三個月在人工智慧（AI）熱潮加持下才加入這個俱樂部，凸顯AI造富效應威力。

Polymarket執行長克普蘭是這11名新億萬富豪之一，27歲的他身價剛好10億美元。

22歲的海瑞瑪斯、福迪和米達共同創立以AI驅動的人才招募新創公司Mercor，三人身價都是22億美元。

Scale AI共同創辦人汪滔是唯一上榜華人，身價達到32億美元，是11人中最高的一個。

預測市場新創公司Kalshi共同創辦人洛佩斯拉拉是全球史上最年輕女性白手起家億萬富豪，Kalshi估值本月稍早登上驚人的110億美元帶動她的財富激增，目前身價為13億美元。

