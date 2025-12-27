搶不到記憶體 Google開除主管

在記憶體產品持續短缺之際，Google據傳已開除一名採購主管，理由是這名主管未及早與大型記憶體供應商簽署長期協議，微軟主管據傳也因為南韓SK海力士難以遵照該公司要求供應記憶體而動怒。

高頻寬記憶體（HBM）和低功耗雙倍資料速率記憶體（LPDDR）等記憶體產品持續供不應求，如今已迫使Google、微軟、Meta和其他超大規模雲端服務業者，在三星、SK海力士及美光（Micron）等大型記憶體解決方案供應商面前放低姿態。由於與三星和SK海力士的協商曠日廢時，科技巨擘採購主管被迫常駐南韓。

南韓媒體《首爾經濟日報》報導，在SK海力士及美光明確拒絕Google擴大供給HBM的要求，直言「不可能」後，Google已開除一名採購主管，認為這名主管缺乏提前簽署長期合約的遠見，必須負起責任。

不過，這類嚴重干擾也會帶來許多機會。大型科技公司如今正在亞洲擴大招兵買馬以加強管理供應鏈，Google日前刊登全球記憶體商品經理職缺，徵求資料中心記憶體產品採購策略專家，Meta也計劃聘用專職記憶體晶片全球採購經理。

