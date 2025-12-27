三星新HBM上膛 股價攻頂

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
三星電子。 路透
三星電子。 路透

南韓媒體報導，三星電子明年2月將開始量產下一代高頻寬記憶體（HBM4），加上投資銀行野村調高目標價，激勵三星電子股價收盤創新高。

⭐2025總回顧

三星電子26日收盤報每股117,000韓元，比前市大漲5.3%。競爭對手SK海力士股價漲1.9%，以599,000韓元作收，盤中一度躍上60萬韓元。半導體股普遍勁揚，呼應25日美股三大指數同創新高的「耶誕老人行情」。

市場普遍預期，記憶體大廠2026年將迎來一波「超級周期」，讓投資人對半導體產業展望信心大振，觸動南韓這波半導體股漲勢。

投資銀行野村於是調高三星電子獲利預測，明年營業利益估計可達133.4兆韓元，反映記憶體晶片價格看漲。野村同時上調三星電子目標股價，從150,000韓元調高至160,000韓元，並維持「買進」評等。

南韓券商預期，晶片股還會進一步上漲。KB證券研究報告寫道：「三星電子2026年營業利益年增幅將接近129%，奔向100兆韓元，由DRAM價格上漲和高頻寬記憶體出貨量擴增驅動。」KB證券預期，三星電子2026年HBM市占率可望比今年增加一倍多，從16%提高到35%。

首爾經濟日報引述匿名業內消息來源指出，三星電子明年2月將在南韓平澤（Pyeongtaek）園區開始量產HBM4，競爭對手SK海力士的M16廠也將在同月啟動量產。報導指出，HBM4將用於輝達（Nvidia）次世代AI晶片「Rubin」。SK海力士已在今年3月交給輝達HBM4樣本，並於9月建立起一套量產系統。

南韓 半導體

延伸閱讀

搶不到記憶體！Google傳開除採購主管 微軟高層遭拒「憤而離席」

AI也能吃下肚？SK海力士與韓小七合推HBM玉米脆片 三周狂賣20萬包

涉嫌外流DRAM技術給大陸長鑫存儲 南韓起訴前三星員工等10人

三星HBM銷售旺 員工有賞

相關新聞

三星新HBM上膛 股價攻頂

南韓媒體報導，三星電子明年2月將開始量產下一代高頻寬記憶體（HBM4），加上投資銀行野村調高目標價，激勵三星電子股價收盤...

AI熱潮加持 10億美元年輕富豪變多

富比世分析顯示，2025年全球有13名白手起家的30歲以下青年，成為身價逾10億美元的億萬富豪，改寫新高，其中11人是過...

搶不到記憶體 Google開除主管

在記憶體產品持續短缺之際，Google據傳已開除一名採購主管，理由是這名主管未及早與大型記憶體供應商簽署長期協議，微軟主...

美佛心老闆賣公司發獎金 總額高達76億元 現實版耶誕老人

美國路易斯安那州一名仁慈的電器設備機殼工廠負責人宛如現實版的耶誕老人，以17億美元出售公司後，向旗下540名全職員工發放...

美網紅將售珍藏寶可夢卡 拍賣價估超天價

所有人都聽過傳統建議，最好的投資方式就是投資股市、基金或房地產，但如今年輕世代卻開始日益宣傳透過非傳統投資來賺進額外報酬...

美股早盤／剛收假交投清淡…三大指數平盤波動 台積電ADR漲近0.5%

美股三大指數26日早盤平盤波動，反映交易員剛從耶誕假期返回市場，主要指數本周周線有望收高。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。