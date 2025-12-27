馬斯克衝AI 強調美經濟有望三位數成長

經濟日報／ 記者蘇嘉維、編譯黃淑玲／綜合報導
特斯拉（Tesla）執行長馬斯克25日在社群平台X上表示，人工智慧（AI）的應用是經濟成長的縮影，他認為，若能導入AI應用在經濟活動當中，美國未來經濟成長率將會達到相當可觀的「三位數」成長。

市場預期，馬斯克將力推旗下xAI在相關基礎建設的資本支出與建置，強化自家AI模型Grok發展。法人看好，鴻海（2317）、廣達、緯創、緯穎及英業達等代工大廠明年接單表現有望翻倍，2027年將更上一層樓。

馬斯克5月底離開美國政府效率部（DOGE）後，回歸個人事業，重視旗下AI公司xAI的營運，致力Grok模型的開發訓練。xAI在相關基礎建設競賽中，投資建設腳步不輸其他CSP大廠，先前曾在六個月內打造可支援11萬個GB200的AI設施，正積極打造總數量上看55萬個GPU的AI算力中心，AI基礎建設需求仍持續發展。

法人表示，戴爾（Dell）是xAI的伺服器設計商，相關供應鏈台廠鴻海、緯創及英業達等相關代工廠將有機會持續受惠，大啖xAI帶來的AI伺服器商機。

目前除了微軟、Google、亞馬遜AWS及Meta等四大CSP廠加快投資腳步之外，各國政府將AI視為新世代國安力量，美國戰爭部更與xAI達成協議，將把Grok整合到美國陸軍的AI平台GenAI.mil當中，顯示AI應用層面將相當廣大，被視為新一代的工業革命技術。連帶讓鴻海、廣達、緯創、緯穎及英業達等代工大廠在AI伺服器的接單已經全面滿載，訂單能見度有望放眼到2027年，

代工大廠加速建置新產能，預期明年整體AI伺服器代工產能將可望翻倍成長，擴增新產能預計將集中在北美市場。

業界看好，明年代工大廠整體訂單動能仍將維持供不應求水準，各大代工廠出貨表現有望再度倍增。

目前AI伺服器市場需求主要以輝達GB200為主要架構，開始延伸到GB300架構，預期明年下半年將會轉為全新世代的Rubin架構，Rubin為全新設計架構，每櫃單價將會比現有GB200／300較高。

