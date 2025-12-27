銀價衝75美元 迎爆炸性漲幅

國際銀價26日首度突破每英兩75美元，金價也繼續上攻，紐約現貨價一度衝上每英兩4,531美元，再創新高，因地緣政治不確定提振避險需求。國際知名財經顧問瑞卡茲（Jim Rickards）預測黃金和白銀2026年還會迎來爆炸性漲幅。

瑞卡茲近期受訪時說：「如果我在2026年底前看到金價攀抵1萬美元，我一點都不會驚訝。我認為我們會看到的。白銀也會搭上這股浪潮，到那時你會看到每英兩200美元的價格。」

白銀如此凌厲漲勢，導致許多投資人不禁問起，現在進場是否太遲？向來力薦白銀的暢銷書「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎主張，近來白銀暴漲並非漲勢終點，而是為更大漲勢鋪路。

他在26日稍早發文說，白銀已突破每英兩70美元，是否已錯過進場時機，端視個人看法，「若你認為白銀已觸頂，則現在進場已太遲，但我認為，白銀漲勢才剛開始，明年漲到介於70至200美元價位，也不無可能。」

他說，他預期白銀能漲到200美元，背後有許多理由，這項展望源自多年的投資經驗，他打從1965年便已投資白銀，當時1英兩不到1美元，就算今天行情高漲，他仍持續買進。

