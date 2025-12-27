華爾街分析 日圓看空 最悲觀估貶到164

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
華爾街目前最悲觀的預測是兌美元明年會跌到164日圓。路透
華爾街目前最悲觀的預測是兌美元明年會跌到164日圓。路透

日本銀行（央行）上周升息也未能提振日圓後，看空日圓聲音愈來愈多，強化市場對日圓結構性疲弱、沒有快速解方的看法，華爾街目前最悲觀的預測是兌美元明年會跌到164日圓。

⭐2025總回顧

從摩根大通到法國巴黎銀行等金融機構皆認為，當前美日利差仍大，日本實質利率為負，以及資本持續外流推動，日圓到明年底可能會貶至160甚至更弱；只要日銀仍以漸進方式推動緊縮政策，由財政因素驅動的通膨風險依然存在，日圓欲強不易。

日圓走勢
日圓走勢

日圓已連跌四年，今年來兌美元僅小漲不到1%。市場原本寄望日銀升息及美國聯準會（Fed）降息能帶來轉機，但結果令人失望。日圓兌美元26日一度貶值0.4%，報156.49日圓，距今年低點158.87不遠。

據美國商品期貨交易委員會（CFTC）資料，截至12月9日當周，槓桿基金對日圓的看空程度為2024年7月以來最高，且在接下來的一周大致維持相同水準。

小摩日本外匯策略主管棚瀨純也說：「日圓基本面相當疲弱，到明年可能也不會有太大改變。」他對2026年底日圓匯率預測是華爾街最悲觀的164。棚瀨指出，景氣循環因素明年可能會更加不利日圓，因為市場反映其他地區利率也走高，限制了日銀緊縮政策的影響。

市場仍有看多日圓長期走勢的聲音。例如高盛就認為，未來十年日圓可能升值至100附近，但同時也承認，短期存在多項不利因素。

套利交易盛行也不利日圓。法巴新興市場亞洲外匯策略師賽姆比表示，明年全球總體經濟環境應會「相對有利於風險情緒，這樣的環境通常有利於套利策略」。

日本民眾積極對外投資，是日圓另一個壓力來源。散戶透過投資信託進行的海外股票淨買入額，一直徘徊在去年創下的十年高點9.4兆日圓（600億美元）附近，且有延續至2026年的趨勢。企業資金外流則可能是為持久的日圓趨弱推動因素。美銀證券日本外匯與利率策略主管山田修輔本月稍早指出，近年來日本對外直接投資維持穩定步調，幾乎不受景氣循環因素或利差影響。

日圓匯率 日本銀行

延伸閱讀

戰後歷史新高！高市批准逾9兆日圓國防開支 成全球軍費第3大國

高雄與日本教育交流躍進 陽明國中締結陸奧市9校

日本讀者票選第一名作品《嫌疑犯X的獻身》 臺灣改編舞台劇12/26-12/28臺北國家戲劇院盛大首演

苦到自家人？北京當局阻陸客赴日旅遊 在日大陸觀光業者陷困境

相關新聞

馬斯克衝AI 強調美經濟有望三位數成長

特斯拉（Tesla）執行長馬斯克25日在社群平台X上表示，人工智慧（AI）的應用是經濟成長的縮影，他認為，若能導入AI應...

三星新HBM上膛 股價攻頂

南韓媒體報導，三星電子明年2月將開始量產下一代高頻寬記憶體（HBM4），加上投資銀行野村調高目標價，激勵三星電子股價收盤...

AI熱潮加持 10億美元年輕富豪變多

富比世分析顯示，2025年全球有13名白手起家的30歲以下青年，成為身價逾10億美元的億萬富豪，改寫新高，其中11人是過...

搶不到記憶體 Google開除主管

在記憶體產品持續短缺之際，Google據傳已開除一名採購主管，理由是這名主管未及早與大型記憶體供應商簽署長期協議，微軟主...

銀價衝75美元 迎爆炸性漲幅

國際銀價26日首度突破每英兩75美元，金價也繼續上攻，紐約現貨價一度衝上每英兩4,531美元，再創新高，因地緣政治不確定...

華爾街分析 日圓看空 最悲觀估貶到164

日本銀行（央行）上周升息也未能提振日圓後，看空日圓聲音愈來愈多，強化市場對日圓結構性疲弱、沒有快速解方的看法，華爾街目前...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。