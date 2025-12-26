美股早盤／剛收假交投清淡…三大指數平盤波動 台積電ADR漲近0.5%

美股三大指數26日早盤平盤波動，反映交易員剛從耶誕假期返回市場，主要指數本周周線有望收高。

道瓊工業指數、標普500指數、那斯達克指數，早盤均在平盤附近徘徊，費城半導體指數小漲0.3%、台積電ADR漲近0.5%。

以本周表現來看，標普500指數上漲1.4%，邁向近五周第四度周線收紅。道瓊與那斯達克指數本周迄今也都上漲逾1%。

華爾街股市先前才創下歷史新高，標普500指數指數24日收盤刷新歷史紀錄。美國股市25日因耶誕節休市。

Fundstrat技術策略主管紐頓表示：「2025年將在利多多於利空的情況下邁入尾聲。」「雖然市場普遍圍繞著『AI泡沫』與關稅疑慮，還有可能再度面臨政府停擺、以及通膨震盪，但目前美股對這些恐懼大致不為所動，一路來到歲末。」

投資人也正靜待「耶誕行情」。該行情通常發生在年底最後五個交易日與新年頭兩個交易日。根據Stock Trader’s Almanac資料，自1950年來，標普500指數在這段期間平均上漲1.3%。