投資人盼美股年底續漲 助2025年亮眼封關

華爾街股市主要指數今年來迭創新高，現正逼近多項多頭新里程碑，其中標普500指數距首次攻上7000點僅差約1%，投資人期盼美股下週延續強勁漲勢，助2025年亮眼封關。

路透社報導，美股主要指數12月持續上揚，擺脫月初外界對科技公司投入過高人工智慧（AI）支出引發的市場震盪，月線有望收紅。

標普500指數24日再創收盤新高，距首次攻上7000點僅差約1%，且正朝連續第8個月收紅邁進，若成功達陣，將締造2017-2018年來最久連漲紀錄。

2025年僅剩若干交易日，標普500指數今年迄今大漲近18%，科技股為主的那斯達克綜合指數（NasdaqComposite）勁揚22%。

Murphy & Sylvest財富管理公司高階財富顧問暨市場策略師諾爾特（Paul Nolte）認為，「目前市場動能肯定對多頭有利」。

投資人緊盯聯邦準備理事會（Fed）2026年可能再次降息的時機。試圖在平抑通膨和達成充分就業2大目標之間取得平衡的聯準會，已於今年過去3次政策會議合計降息3碼（75個基點），當前利率介於3.50%和3.75%。

聯準會於12月政策會議調降基準利率1碼，但內部意見不一，官員對未來1年利率走勢預估也高度分歧；這個會議紀要預計30日公布。

Glenmede投資策略副總裁雷諾茲（MichaelReynolds）表示，會議紀要公布後「或許能揭露部分討論內容」，有助投資人一探究竟，並指出「預測明年降息次數已成為市場關注焦點」。

投資人也正等待美國總統川普（Donald Trump）提名Fed新主席，取代明年5月任期屆滿的鮑爾。川普所做任何人事決策料將牽動市場情緒。

今年來屢率大盤上揚的科技股過去幾週表現熄火，其他像是金融、運輸、醫療保健等類股則吹起反攻號角。

Ameriprise Financial首席市場策略師薩里班尼（Anthony Saglimbene）說，市場走勢顯示資金開始流入估值較合理的類股。

他強調，「愈來愈多投資人相信美國當前經濟情勢相當穩健。今年經濟成功克服不少潛在障礙，明年這些障礙或許就不再構成威脅」。