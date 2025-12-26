快訊

年底大禮包！財神下凡 大樂透頭獎1億1注獨得獎落這縣市

體感-20℃快凍僵！ 南韓「冷凍庫級寒流」來襲 冰淇淋擺路邊也融不了

85萬吃播YTR爆假吃！嚼了吐掉畫面瘋傳 宣布無限期休養：痛苦戰勝快樂

投資人盼美股年底續漲 助2025年亮眼封關

中央社／ 紐約26日綜合外電報導
華爾街股市主要指數今年來迭創新高，現正逼近多項多頭新里程碑，其中標普500指數距首次攻上7000點僅差約1%，投資人期盼美股下週延續強勁漲勢，助2025年亮眼封關。 示意圖／AI生成
華爾街股市主要指數今年來迭創新高，現正逼近多項多頭新里程碑，其中標普500指數距首次攻上7000點僅差約1%，投資人期盼美股下週延續強勁漲勢，助2025年亮眼封關。 示意圖／AI生成

華爾街股市主要指數今年來迭創新高，現正逼近多項多頭新里程碑，其中標普500指數距首次攻上7000點僅差約1%，投資人期盼美股下週延續強勁漲勢，助2025年亮眼封關。

⭐2025總回顧

路透社報導，美股主要指數12月持續上揚，擺脫月初外界對科技公司投入過高人工智慧（AI）支出引發的市場震盪，月線有望收紅。

標普500指數24日再創收盤新高，距首次攻上7000點僅差約1%，且正朝連續第8個月收紅邁進，若成功達陣，將締造2017-2018年來最久連漲紀錄。

2025年僅剩若干交易日，標普500指數今年迄今大漲近18%，科技股為主的那斯達克綜合指數（NasdaqComposite）勁揚22%。

Murphy & Sylvest財富管理公司高階財富顧問暨市場策略師諾爾特（Paul Nolte）認為，「目前市場動能肯定對多頭有利」。

投資人緊盯聯邦準備理事會（Fed）2026年可能再次降息的時機。試圖在平抑通膨和達成充分就業2大目標之間取得平衡的聯準會，已於今年過去3次政策會議合計降息3碼（75個基點），當前利率介於3.50%和3.75%。

聯準會於12月政策會議調降基準利率1碼，但內部意見不一，官員對未來1年利率走勢預估也高度分歧；這個會議紀要預計30日公布。

Glenmede投資策略副總裁雷諾茲（MichaelReynolds）表示，會議紀要公布後「或許能揭露部分討論內容」，有助投資人一探究竟，並指出「預測明年降息次數已成為市場關注焦點」。

投資人也正等待美國總統川普（Donald Trump）提名Fed新主席，取代明年5月任期屆滿的鮑爾。川普所做任何人事決策料將牽動市場情緒。

今年來屢率大盤上揚的科技股過去幾週表現熄火，其他像是金融、運輸、醫療保健等類股則吹起反攻號角。

Ameriprise Financial首席市場策略師薩里班尼（Anthony Saglimbene）說，市場走勢顯示資金開始流入估值較合理的類股。

他強調，「愈來愈多投資人相信美國當前經濟情勢相當穩健。今年經濟成功克服不少潛在障礙，明年這些障礙或許就不再構成威脅」。

指數 投資人 標普 科技股 聯準會 美國 美股 華爾街

延伸閱讀

傳英特爾搶單夢碎 台積電依舊是輝達最佳代工夥伴 股價重返1,500元

主動式台股基金 紅火

印度股票基金有戲 投信：可分批加碼

非投等債商品 人氣旺

相關新聞

美股早盤／剛收假交投清淡…三大指數平盤波動 台積電ADR漲近0.5%

美股三大指數26日早盤平盤波動，反映交易員剛從耶誕假期返回市場，主要指數本周周線有望收高。

投資人盼美股年底續漲 助2025年亮眼封關

華爾街股市主要指數今年來迭創新高，現正逼近多項多頭新里程碑，其中標普500指數距首次攻上7000點僅差約1%，投資人期盼...

眼不見為淨？科技公司把1,200億美元AI資料中心債務隱藏於外

美國科技企業例用特殊目的實體（SPV），將超過1,200億美元的資料中心支出不顯現於資產負債表上，令人更加擔憂科技業者對...

Google送來耶誕大禮！有望擺脫Gmail尷尬帳號 逐步開放用戶修改

對於飽受學生時期Gmail尷尬帳號困擾的用戶，Google送來一份耶誕大禮。該公司正在低調測試一項全新功能，允許用戶在不...

耶誕節後亞股多收高！白銀、黃金維持漲勢 貴金屬朝歷史高點邁進

亞洲股市今天多收高，部分市場因節禮日（Boxing Day，耶誕節次日）休市，貴金屬維持今年以來漲勢並向歷史高點邁進

最慘的是他！2025年大批億萬富豪財富縮水 台灣石化大亨子女也遭殃

雖然今年的人工智慧（AI）熱潮讓大多數的億萬富豪都比去年變得更加富有，但他們也並非全是贏家。富比世雜誌（Forbes）報...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。