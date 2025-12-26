眼不見為淨？科技公司把1,200億美元AI資料中心債務隱藏於外

美國科技企業例用特殊目的實體（SPV），將超過1,200億美元的資料中心支出不顯現於資產負債表上，令人更加擔憂科技業者對人工智慧（AI）下大注可能引發的財務風險。

英國金融時報報導，Meta、xAI、Oracle與CoreWeave已率先進行複雜的融資協議，將公司借入的龐大AI資料中心所需資金予以隱藏。品浩、貝萊德、阿波羅、Blue Owl Capital等機構，以及摩根大通等銀行，總共對這些科技公司提供至少1,200億美元，取得債權或股權。

這些資金並不會顯示在科技公司的財務報表上，可能掩蓋住這些集團的營運風險，以及當AI需求令人失望時，哪些公司將會陷入財務困境，也可能在華爾街以不可預測的形態發生連鎖衝擊。

矽谷科技巨擘一向能產生鉅額的現金，而且負債不多，因而獲得良好的債信評等，並贏得投資人的信心。然而，業者競相為先進AI確保運算能力，因而借入空前龐大的資金。業者將從私募市場取得的資金從資產負債表上剔除，能夠保護業者的信評，並虛飾財務狀況。

Meta今年10月完成一筆最大的私募信貸交易，募集到300億美元在路易斯安那州新建資料中心，與紐約Blue Owl Capital公司創造出一家稱為Beigent Investor的SPV。其中270億美元來自品浩、貝萊德、阿波羅及其他機構的貸款，30億來自Blue Owl。這300億美元負債將不會顯現在Meta的資產負債表上，使Meta在之後幾周內更容易地從公司債市場上再募得300億美元。

甲骨文更率先透過第三方來建立龐大的負債合約建立資料中心，來落實與OpenAI之間的運算能力租賃合約。甲骨文同意向新設的SPV租用運算設施；如果甲骨文違約，提供資金的機構將擁有這些資料中心、土地以及晶片。

現在新建資料中心愈來愈依賴私募信貸市場，這個產業的規模已迅速膨脹到1.7兆美元，但成長太快，缺乏流動性，且債務人高度集中，本身就令人擔憂。