快訊

年底大禮包！財神下凡 大樂透頭獎1億1注獨得獎落這縣市

體感-20℃快凍僵！ 南韓「冷凍庫級寒流」來襲 冰淇淋擺路邊也融不了

Google送來耶誕大禮！有望擺脫Gmail尷尬帳號 逐步開放用戶修改

中央社／ 舊金山25日綜合外電報導
對於飽受學生時期Gmail尷尬帳號困擾的用戶，Google送來一份耶誕大禮。 路透社
對於飽受學生時期Gmail尷尬帳號困擾的用戶，Google送來一份耶誕大禮。 路透社

對於飽受學生時期Gmail尷尬帳號困擾的用戶，Google送來一份耶誕大禮。該公司正在低調測試一項全新功能，允許用戶在不影響既有資料與服務的情況下，修改Gmail帳號。

⭐2025總回顧

根據Google帳戶說明頁面最新更新，Gmail使用者現在可將現有的「@gmail.com」地址更換為新的地址，同時保留所有資料與Google服務。

根據CNBC報導，目前相關更新僅出現在印地語版本的官方支援頁面，顯示這項功能可能率先在印度或印地語使用市場上線。

支援頁面指出，該功能將逐步開放給所有用戶，意味著全球全面開放仍需一段時間。目前英文版帳戶說明頁面仍維持舊有說法，指出Gmail地址「通常無法更改」。Google尚未回應CNBC關於首波適用地區的詢問。

根據新政策，使用者完成地址變更後，原有Gmail地址將自動保留為別名。寄往舊地址的郵件仍會送達收件匣，用戶也可繼續使用舊地址登入Google雲端硬碟、地圖及YouTube等服務。

過去，想更換Gmail帳號的用戶只能重新建立帳戶，再手動轉移資料，不僅流程繁瑣，也可能影響與第三方應用程式的整合。

Google表示，更換帳號地址後，既有資料如照片、訊息與電子郵件內容都不會受到影響。依印地語支援頁面的Google翻譯內容，用戶日後仍可再次使用原本的Google帳戶電子郵件地址。

不過，Google也設下限制，一旦變更Gmail帳號地址，12個月內不得再建立新的Gmail帳號地址，且新選定的地址也無法刪除。

Google尚未發布正式新聞稿，相關變動最早是由使用者論壇與科技社群率先發現。

帳戶 使用者 郵件 Google Gmail 應用程式

延伸閱讀

用AI聰明省錢！ Google Flight Deals AI 飛行優惠：用一句話，找到你的便宜機票

搶不到記憶體！Google傳開除採購主管 微軟高層遭拒「憤而離席」

曾是Nvidia潛在挑戰者 Groq合夥人有小川普

AI搶人大戰 矽谷聘學生研究員 年薪開出15萬

相關新聞

美股早盤／剛收假交投清淡…三大指數平盤波動 台積電ADR漲近0.5%

美股三大指數26日早盤平盤波動，反映交易員剛從耶誕假期返回市場，主要指數本周周線有望收高。

投資人盼美股年底續漲 助2025年亮眼封關

華爾街股市主要指數今年來迭創新高，現正逼近多項多頭新里程碑，其中標普500指數距首次攻上7000點僅差約1%，投資人期盼...

眼不見為淨？科技公司把1,200億美元AI資料中心債務隱藏於外

美國科技企業例用特殊目的實體（SPV），將超過1,200億美元的資料中心支出不顯現於資產負債表上，令人更加擔憂科技業者對...

Google送來耶誕大禮！有望擺脫Gmail尷尬帳號 逐步開放用戶修改

對於飽受學生時期Gmail尷尬帳號困擾的用戶，Google送來一份耶誕大禮。該公司正在低調測試一項全新功能，允許用戶在不...

耶誕節後亞股多收高！白銀、黃金維持漲勢 貴金屬朝歷史高點邁進

亞洲股市今天多收高，部分市場因節禮日（Boxing Day，耶誕節次日）休市，貴金屬維持今年以來漲勢並向歷史高點邁進

最慘的是他！2025年大批億萬富豪財富縮水 台灣石化大亨子女也遭殃

雖然今年的人工智慧（AI）熱潮讓大多數的億萬富豪都比去年變得更加富有，但他們也並非全是贏家。富比世雜誌（Forbes）報...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。