快訊

搶不到記憶體！Google傳開除採購主管 微軟高層遭拒「憤而離席」

台美關稅有進度？經貿辦稱「已有大致共識」 待美方安排總結會議

聖誕前夕嗆「人死不夠多」…男遭調查局拘提 竟是傳產老闆、讀EMBA

最慘的是他！2025年大批億萬富豪財富縮水 台灣石化大亨子女也遭殃

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
富比世雜誌報導，今年共有660多名億萬富豪財富比去年縮水。路透社
富比世雜誌報導，今年共有660多名億萬富豪財富比去年縮水。路透社

雖然今年的人工智慧（AI）熱潮讓大多數的億萬富豪都比去年變得更加富有，但他們也並非全是贏家。富比世雜誌（Forbes）報導，在去年底的2,700多名億萬富豪中，約有四分之一今年資產縮水，其中85人財富已不到10億美元。

⭐2025總回顧

報導指出，2025年共有660多名億萬富豪（和前億萬富豪）變得比去年沒錢，主因是受到關稅通膨、利率上漲和AI技術顛覆性進步等逆風影響財富。這些輸家遍及幾乎各行各業，其中製造業最多，有101名，其次是科技業（89名）和時尚及零售業（77名）。他們總共遍布在51個國家，其中以美國186名為最多，其次則是印度的109名和中國大陸的91名。

而其中財富縮水最多的莫過於法國精品品牌愛馬仕（Hermes）的第五代繼承人布許（Nicolas Puech），他指控他的愛馬仕持股遭到已故財務顧問私下變賣給對手集團路威酩軒（LVMH）董事長阿諾特（Bernard Arnault），阿諾特和LVMH已否認此事。在扣除這些持股後，布許（去年底身價為148億美元）已掉出富比世的億萬富豪名單。

其他今年財富大縮水的知名富豪，還包括從軟體公司轉型囤幣大戶的Strategy（原名為策略MicroStrategy）創辦人塞勒（Michael Saylor），其淨值比去年底減少24億美元至52億美元。Strategy股價過去兩年隨著比特幣暴漲而翻倍，但今年也因為比特幣大跌而暴跌了45%，當然也就影響到塞勒的淨值。

金融投資研究公司晨星（Morningstar）創辦人曼修托（Joe Mansueto）今年淨值也縮水了17億美元至53億美元，在對生成式AI的疑慮下，晨星和許多資訊服務股一樣，過去半年股價大跌近35%。他也私下資助了6.5億美元，為旗下美國職業足球隊芝加哥火焰興建球場。

已故台灣石化業元老趙廷箴的三名子女分別持有其創立的美國石化和塑膠大廠華美集團（Westlake Corporation）約25%股份。在獲利疲軟和全球營建及工業需求放緩下，該公司今年股價大跌35%，也導致他們淨值比一年前合計縮水約38億美元。

財富 美國 超級富豪 富翁 AI 富比世 關稅 通膨 愛馬仕

延伸閱讀

嫁酒店大亨老公35年 美魔女談詩玲吐婚姻內幕

夜店大亨夏天倫上月遭2嫌砍傷 檢警今拘提5人…疑犯前密切接觸

澎湖惠民啟智中心展開重建 低調大亨補足經費缺口

甜點控要失望了！國際可可豆大跌 但想吃便宜巧克力短期內有困難

相關新聞

搶不到記憶體！Google傳開除採購主管 微軟高層遭拒「憤而離席」

在記憶體產品持續短缺之際，Google據傳已開除一名採購主管，理由是這名主管未及早與大型記憶體供應商簽署長期協議，微軟主...

最慘的是他！2025年大批億萬富豪財富縮水 台灣石化大亨子女也遭殃

雖然今年的人工智慧（AI）熱潮讓大多數的億萬富豪都比去年變得更加富有，但他們也並非全是贏家。富比世雜誌（Forbes）報...

白銀漲破75美元能追高？富爸爸作者清崎揭明年價位：為大漲勢鋪路

白銀在26日的最新報價，已衝破每英兩75美元，今年來累計漲幅突破150%，如此凌厲的漲勢，導致許多投資人不禁問起，現在進...

想增加被動收入？美媒點名「5種」副業超搶手 年薪上看480萬

通膨壓力下，斜槓兼職成為許多人增加收入的途徑。外媒透露，截至2025年底，近三分之一的美國人擁有副業，其中有五種「低調」的兼職工作，不需要過度宣傳自己，卻能創造超過5萬美元（約新台幣162萬元）的年收入，成為財務自由的秘密武器。

黃仁勳淨資產曝光！AI助攻美國10大科技富豪 身價大增5500億美元

拜人工智慧（AI）熱潮之賜，今年美國最有錢的科技富豪合計身價增加超過5,500億美元。根據彭博資訊的資料，截至24日紐約...

耶誕節後亞股多收高！白銀、黃金維持漲勢 貴金屬朝歷史高點邁進

亞洲股市今天多收高，部分市場因節禮日（Boxing Day，耶誕節次日）休市，貴金屬維持今年以來漲勢並向歷史高點邁進

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。