耶誕節後亞股多收高！白銀、黃金維持漲勢 貴金屬朝歷史高點邁進

通膨壓力下，斜槓兼職成為許多人增加收入的途徑。外媒透露，截至2025年底，近三分之一的美國人擁有副業，其中有五種「低調」的兼職工作，不需要過度宣傳自己，卻能創造超過5萬美元（約新台幣162萬元）的年收入，成為財務自由的秘密武器。

2025-12-26 17:34