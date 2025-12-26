快訊

搶不到記憶體！Google傳開除採購主管 微軟高層遭拒「憤而離席」

台美關稅有進度？經貿辦稱「已有大致共識」 待美方安排總結會議

聖誕前夕嗆「人死不夠多」…男遭調查局拘提 竟是傳產老闆、讀EMBA

耶誕節後亞股多收高！白銀、黃金維持漲勢 貴金屬朝歷史高點邁進

中央社／ 香港26日綜合外電報導
亞洲股市今天多收高，部分市場因節禮日（Boxing Day，耶誕節次日）休市，貴金屬維持今年以來漲勢並向歷史高點邁進。示意圖／AI生成
亞洲股市今天多收高，部分市場因節禮日（Boxing Day，耶誕節次日）休市，貴金屬維持今年以來漲勢並向歷史高點邁進。示意圖／AI生成

亞洲股市今天多收高，部分市場因節禮日（Boxing Day，耶誕節次日）休市，貴金屬維持今年以來漲勢並向歷史高點邁進。

⭐2025總回顧

法新社報導，白銀今天盤中首度觸及每盎司75美元，黃金持續在每盎司4500美元歷史高點附近徘徊，美國對委內瑞拉施加的軍事與經濟壓力不減，使地緣政治風險升高。

美股本週稍早締造收盤新高後，區域市場隨美股收紅。全球許多市場昨天因耶誕節休市。

包含香港在內部分市場今天維持休市，東京、上海、台北、首爾及馬尼拉股市今天收紅。

分析師預估股市將會出現「耶誕老人行情」，即每年12月最後5個交易日和隔年1月頭2個交易日股市往往會上漲。

另外，日圓本週以來大致呈反彈走勢，不過日本官員表示準備介入以支撐匯價後，日圓今天走勢相對平穩。

日本今天召開內閣會議通過2026年度預算案。受物價上漲與人事成本攀升影響，一般會計總額達122兆3092億日圓（約新台幣24.5兆元），較2025年度原始預算115兆1978億日圓增加約7兆日圓，連續2年刷新歷史紀錄。

休市 日本 耶誕節 亞股 日圓

延伸閱讀

白銀漲破75美元還能追高？ 富爸爸作者清崎「這麼說」

肯亞本土教會耶誕節 慶祝黑色彌賽亞誕生

影／川普耶誕節動武 戰斧飛彈空襲奈及利亞境內IS據點

NBA／尼克唐斯耶誕節雙喜臨門！ 向美國名媛伍茲求婚成功

相關新聞

搶不到記憶體！Google傳開除採購主管 微軟高層遭拒「憤而離席」

在記憶體產品持續短缺之際，Google據傳已開除一名採購主管，理由是這名主管未及早與大型記憶體供應商簽署長期協議，微軟主...

最慘的是他！2025年大批億萬富豪財富縮水 台灣石化大亨子女也遭殃

雖然今年的人工智慧（AI）熱潮讓大多數的億萬富豪都比去年變得更加富有，但他們也並非全是贏家。富比世雜誌（Forbes）報...

白銀漲破75美元能追高？富爸爸作者清崎揭明年價位：為大漲勢鋪路

白銀在26日的最新報價，已衝破每英兩75美元，今年來累計漲幅突破150%，如此凌厲的漲勢，導致許多投資人不禁問起，現在進...

想增加被動收入？美媒點名「5種」副業超搶手 年薪上看480萬

通膨壓力下，斜槓兼職成為許多人增加收入的途徑。外媒透露，截至2025年底，近三分之一的美國人擁有副業，其中有五種「低調」的兼職工作，不需要過度宣傳自己，卻能創造超過5萬美元（約新台幣162萬元）的年收入，成為財務自由的秘密武器。

黃仁勳淨資產曝光！AI助攻美國10大科技富豪 身價大增5500億美元

拜人工智慧（AI）熱潮之賜，今年美國最有錢的科技富豪合計身價增加超過5,500億美元。根據彭博資訊的資料，截至24日紐約...

耶誕節後亞股多收高！白銀、黃金維持漲勢 貴金屬朝歷史高點邁進

亞洲股市今天多收高，部分市場因節禮日（Boxing Day，耶誕節次日）休市，貴金屬維持今年以來漲勢並向歷史高點邁進

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。