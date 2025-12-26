快訊

白銀漲破75美元能追高？富爸爸作者清崎揭明年價位：為大漲勢鋪路

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
暢銷書「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特‧清崎表示，白銀現在的漲勢絕非終點，明年有望繼續上攻。 示意圖／路透社
暢銷書「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特‧清崎表示，白銀現在的漲勢絕非終點，明年有望繼續上攻。 示意圖／路透社

白銀在26日的最新報價，已衝破每英兩75美元，今年來累計漲幅突破150%，如此凌厲的漲勢，導致許多投資人不禁問起，現在進場是否太遲？對此，向來力薦白銀的暢銷書「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎主張，近來白銀暴漲並非漲勢的終點，而是為更大漲勢鋪路。

⭐2025總回顧

他在26日稍早發文說，白銀已突破每英兩70美元，是否已錯過進場時機，端視個人看法，「如果你認為白銀已觸頂，則現在進場已太遲」，「但我認為，白銀的漲勢才剛開始，明年漲到介於70至200美元的價位，也不無可能。」

他說，他預期白銀能漲到200美元，背後有許多理由，而這項展望源自多年的投資經驗，他打從1965年便已投資白銀，當時1英兩不到1美元，就算今天行情高漲，他仍持續買進。

但他也呼籲投資人應自己做功課，探究各種觀點再行買進，而非盲目投資，如此一來才能從錯誤中學習，成為真正的有錢人。

白銀今年來累計上漲158%，有望締造1979年來最大漲幅，成為2025年表現最優異的資產，主要受總體環境因素和供應疑慮持續發酵推動。

美國持續尋求扣押進出委內瑞拉的油輪，俄烏戰爭未解，都增添了白銀作為避險資產的吸引力。投資人也持續押注，儘管通膨降溫、勞動市場放緩，聯準會仍將降息2碼，低利率也使黃金、白銀等不會孳息的資產更加誘人。

資產 投資人 俄烏戰爭 美國 黃金 避險 通膨 委內瑞拉

