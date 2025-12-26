快訊

搶不到記憶體！Google傳開除採購主管 微軟高層遭拒「憤而離席」

台美關稅有進度？經貿辦稱「已有大致共識」 待美方安排總結會議

聖誕前夕嗆「人死不夠多」…男遭調查局拘提 竟是傳產老闆、讀EMBA

伺服器需求帶動！新加坡11月電子業產值上揚 詳細數據出爐

中央社／ 新加坡26日專電
新加坡經濟發展局今天指出，占製造業產值比重最高的電子業，11月產值較去年同期增長8.9%。增長主要來自資通訊與消費電子板塊，產值增87.7%，主要得益於伺服器及相關產品產量大幅增加。 示意圖／路透社
新加坡經濟發展局今天指出，占製造業產值比重最高的電子業，11月產值較去年同期增長8.9%。增長主要來自資通訊與消費電子板塊，產值增87.7%，主要得益於伺服器及相關產品產量大幅增加。 示意圖／路透社

新加坡經濟發展局今天指出，占製造業產值比重最高的電子業，11月產值較去年同期增長8.9%。增長主要來自資通訊與消費電子板塊，產值增87.7%，主要得益於伺服器及相關產品產量大幅增加。

⭐2025總回顧

新加坡經濟發展局（EDB）今天在寄給中央社等媒體的新聞資料中表示，新加坡11月製造業產值較去年同期成長14.3%，但增幅較10月的28.9%放緩。

新加坡經濟發展局指出，各製造業領域中，生物醫藥製造業產值較去年同期增長79.3%，主要由製藥板塊帶動，該板塊產值大增124.3%。其次是交通工程業，11月產值較去年同期增長24.2%。其中，航空板塊產值增幅最大，達33.8%，主要受益於飛機零件產量提升，以及商業航空公司維修、保養與翻修（MRO）需求增加。

佔製造業產值比重最高的電子業，11月產值較去年同期增長8.9%。增長主要來自資通訊與消費電子板塊，產值增87.7%，主要得益於伺服器及相關產品產量大幅增加。

新加坡對國際貿易的依賴程度高，經濟表現往往被視為全球貿易環境的晴雨表之一。東協+3總體經濟研究辦公室（AMRO）9日在「2025年新加坡年度諮詢報告」指出，美元表現疲軟，在全球投資人積極分散資產配置的趨勢下，新元名目有效匯率（S$NEER）走強，接近新加坡金管局政策區間的上限。

AMRO報告當時提醒，需審慎評估這對金融穩定性的潛在影響；在評估美國關稅政策的潛在影響時，報告指出，新加坡兩大主要出口產業，即藥品與電子產品面臨的風險各有不同。藥品產業對美國終端需求依賴較高，美國市場占新加坡藥品外銷最終需求的54%；相比之下電子產品僅占13%。不過，電子產品較容易受到供應鏈中斷的影響。

新加坡 經濟發展 電子業 供應鏈 資通訊 伺服器

延伸閱讀

鄭麗文：美國孩子有 台灣孩子不能少

首位新加坡赴日AV女優是她！蘇櫻花豪乳征戰「特效遮全身刺青」

點子農場／以人為本的CFP思維

眼睛完全不敢直視 郭書瑤爆乳美人魚空降新加坡頒獎

相關新聞

搶不到記憶體！Google傳開除採購主管 微軟高層遭拒「憤而離席」

在記憶體產品持續短缺之際，Google據傳已開除一名採購主管，理由是這名主管未及早與大型記憶體供應商簽署長期協議，微軟主...

最慘的是他！2025年大批億萬富豪財富縮水 台灣石化大亨子女也遭殃

雖然今年的人工智慧（AI）熱潮讓大多數的億萬富豪都比去年變得更加富有，但他們也並非全是贏家。富比世雜誌（Forbes）報...

白銀漲破75美元能追高？富爸爸作者清崎揭明年價位：為大漲勢鋪路

白銀在26日的最新報價，已衝破每英兩75美元，今年來累計漲幅突破150%，如此凌厲的漲勢，導致許多投資人不禁問起，現在進...

想增加被動收入？美媒點名「5種」副業超搶手 年薪上看480萬

通膨壓力下，斜槓兼職成為許多人增加收入的途徑。外媒透露，截至2025年底，近三分之一的美國人擁有副業，其中有五種「低調」的兼職工作，不需要過度宣傳自己，卻能創造超過5萬美元（約新台幣162萬元）的年收入，成為財務自由的秘密武器。

黃仁勳淨資產曝光！AI助攻美國10大科技富豪 身價大增5500億美元

拜人工智慧（AI）熱潮之賜，今年美國最有錢的科技富豪合計身價增加超過5,500億美元。根據彭博資訊的資料，截至24日紐約...

耶誕節後亞股多收高！白銀、黃金維持漲勢 貴金屬朝歷史高點邁進

亞洲股市今天多收高，部分市場因節禮日（Boxing Day，耶誕節次日）休市，貴金屬維持今年以來漲勢並向歷史高點邁進

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。