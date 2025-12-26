伺服器需求帶動！新加坡11月電子業產值上揚 詳細數據出爐

新加坡經濟發展局今天指出，占製造業產值比重最高的電子業，11月產值較去年同期增長8.9%。增長主要來自資通訊與消費電子板塊，產值增87.7%，主要得益於伺服器及相關產品產量大幅增加。

新加坡經濟發展局（EDB）今天在寄給中央社等媒體的新聞資料中表示，新加坡11月製造業產值較去年同期成長14.3%，但增幅較10月的28.9%放緩。

新加坡經濟發展局指出，各製造業領域中，生物醫藥製造業產值較去年同期增長79.3%，主要由製藥板塊帶動，該板塊產值大增124.3%。其次是交通工程業，11月產值較去年同期增長24.2%。其中，航空板塊產值增幅最大，達33.8%，主要受益於飛機零件產量提升，以及商業航空公司維修、保養與翻修（MRO）需求增加。

新加坡對國際貿易的依賴程度高，經濟表現往往被視為全球貿易環境的晴雨表之一。東協+3總體經濟研究辦公室（AMRO）9日在「2025年新加坡年度諮詢報告」指出，美元表現疲軟，在全球投資人積極分散資產配置的趨勢下，新元名目有效匯率（S$NEER）走強，接近新加坡金管局政策區間的上限。

AMRO報告當時提醒，需審慎評估這對金融穩定性的潛在影響；在評估美國關稅政策的潛在影響時，報告指出，新加坡兩大主要出口產業，即藥品與電子產品面臨的風險各有不同。藥品產業對美國終端需求依賴較高，美國市場占新加坡藥品外銷最終需求的54%；相比之下電子產品僅占13%。不過，電子產品較容易受到供應鏈中斷的影響。