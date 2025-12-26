快訊

想增加被動收入？美媒點名「5種」副業超搶手 年薪上看480萬

聯合新聞網／ 綜合報導
美媒盤點5種低調卻高薪的副業，其中「技術顧問」與「企劃寫手」年收相當可觀。示意圖／Ingimage
美媒盤點5種低調卻高薪的副業，其中「技術顧問」與「企劃寫手」年收相當可觀。示意圖／Ingimage

通膨壓力下，斜槓兼職成為許多人增加收入的途徑。外媒透露，截至2025年底，近三分之一的美國人擁有副業，其中有五種「低調」的兼職工作，不需要過度宣傳自己，卻能創造超過5萬美元（約新台幣162萬元）的年收入，成為財務自由的秘密武器。

⭐2025總回顧

根據《Gobankingrates》報導，PR Newswire調查的資料指出，這些高收入副業通常具備專業門檻，且多為幕後工作性質，讓從業者能在不影響正職的情況下默默累積財富。以下為五種被點名的高含金量副業：

1.技術顧問

許多中小型或非科技導向的企業，雖有升級技術設備或系統的需求，卻無力負擔全職工程師的薪資。技術顧問主要負責修復資料庫、整合客戶關係管理系統（CRM）、優化工作流程自動化及雲端基礎設施管理。依據承接的客戶數量多寡，這類副業的年收入相當可觀，甚至可達7.5萬至15萬美元（約新台幣236萬至472萬元）。

2.自由接案平面設計師

設計需求始終存在且市場龐大，企業對於品牌重塑、Logo設計、宣傳手冊或傳單的需求強勁。設計師不僅能不受地點限制遠距工作，若技術純熟且作品具水準，時薪甚至可上看100美元（約新台幣3150元）。

3.企劃寫手

撰寫能夠成功申請資金的計畫書是一項含金量極高的特殊技能。這類工作通常在幕後進行，企業鮮少大肆宣傳誰代筆了計畫書，因此相當低調。優質的撰寫人員每案收費範圍極廣，從500美元到1萬美元不等，年收入可介於6萬至10萬美元之間（約新台幣189萬至315萬元）。

4.虛擬助理

熟練的虛擬助理負責管理社群媒體、進行陌生開發電話、電子郵件行銷及各類繁雜的行政庶務，與社群小編相似，依據技能熟練度，時薪行情約落在40至50美元（約新台幣1260至1575元）。

5.兼職高階主管

許多新創公司或處於成長期的小企業，急需經驗豐富的領導人才協助站穩腳跟，卻不需要全職坐鎮的高管。若具備財務長（CFO）或行銷長（CMO）等資歷，可透過專案形式提供每月10至20小時的服務，協助企業規劃成長策略，月收入可達5千至1.5萬美元（約新台幣15萬7500至47萬2500元）。

月薪 年薪 薪資 薪水 美金 斜槓 在家工作

