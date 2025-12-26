AI用電潮衝破政策阻力 全球綠色債券發行創新高 亞太區成關鍵引擎

儘管美國和歐洲的氣候政策和監管出現倒退，投資人今年仍大舉湧入氣候友好型資產，因為人工智慧（AI）正推動能源基礎設施需求激增。

根據彭博彙總的數據，今年來，全球綠色債券和貸款發行額已達到9,470億美元，創歷史新高。與此同時，多項再生能源股指數有望迎接2020年以來首見的年漲幅。綠色股票今年表現領先市場，如標普道瓊旗下清潔能源指數與WilderShares清潔能源指數分別飆升了45%和60%，儘管仍低於2021年峰值，但遠遠超過標普500指數。電網技術公司持續受青睞。

美國總統川普今年持續支持化石燃料並廢除清潔能源補貼與立法，在此背景下，這樣的資金流向尤其引人注目。歐洲也出於對經濟成長和競爭力的擔憂，撤回了一些最嚴格的環保法規。然而，更明確的政策訊號，以及由AI、冷卻與電氣化需求推動的全球電力需求預計成長近4%，提振了投資人的樂觀情緒。

惠譽旗下永續評級機構Sustainable Fitch的ESG投資研究副總監Melissa Cheok表示，「綠色投資正日益被視為核心基礎設施和產業機遇，而不僅僅是非主流的ESG交易。資本可能會流向那些收入前景明確、有政策支持且有結構性需求的領域，例如電網升級和與電氣化相關的可再生能源」。

彭博行業研究數據顯示，亞太地區企業和政府關聯發行機構今年通過綠色債務融資2,610億美元，較上年同期成長約20%，得益於中國和印度大力支持可再生能源的發展。

中國綠色債券發行量創下1,380億美元的紀錄，主要由大型銀行主導。中國也首次發行綠色主權債券，今年稍早在倫敦亮相。