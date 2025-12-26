現實版耶誕老人！美工廠老闆賣公司 向540名員工豪發76億元獎金

快訊

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國路易斯安那州電氣設備機殼工廠Fibrebond執行長以17億美元出售公司後，向旗下540名全職員工發放總金額高達2.4億美元的獎金。示意圖。路透
美國路易斯安那州電氣設備機殼工廠Fibrebond執行長以17億美元出售公司後，向旗下540名全職員工發放總金額高達2.4億美元的獎金。示意圖。路透

美國路易斯安那州一名仁慈的電氣設備機殼工廠負責人宛如現實版的耶誕老人，以17億美元（台幣約540億元）出售公司後，向旗下540名全職員工發放每人六位數美元的獎金，總金額高達2.4億美元（台幣約76億元）。

紐約郵報報導，這名大方的老闆是已卸下Fibrebond執行長一職的沃克（Graham Walker）。該公司由他父親克勞德（Claud Walker）於1982年創立，當時僅有十多名員工，主要為電氣與電信設備建造防護設施。公司在1990年代行動通訊熱潮中蓬勃發展，卻在1998年因一場工廠火災而幾乎崩潰。即使生產一度停滯，沃克家族仍持續支付員工薪資，這段經歷至今仍被員工視為公司忠誠文化的起點。

進入2000年代初期，網路泡沫破裂導致客戶數驟減至僅剩三家，公司被迫裁員，員工人數從約900人縮水至320人。沃克與弟弟隨後接手日常營運，出售資產、償還債務，同時尋找新的市場方向。

真正的轉機來自一項高風險的1.5億美元投資，用於轉型為資料中心建造模組化電力設備外殼，這場豪賭在新冠疫情期間迎來回報，隨著雲端運算需求暴增，公司銷售額在5年內成長近400%，吸引大型工業企業前來洽談收購。

現年46歲的沃克對每一位潛在買家都提出相同要求：出售價格的15%必須分配給員工。他接受華爾街日報採訪，被問及為何堅持15%時直言：「因為比10%多。」沃克並表示，即便員工並未持有任何公司股票，潛在買家伊頓電力管理公司（Eaton）若不願撥出15%的收益分配給員工，就不會同意出售公司。

他強調，這個條件沒有任何協商空間，因為若沒有這樣的分配機制，許多陪伴公司走過數十年繁榮與蕭條、甚至瀕臨倒閉時期的老員工，可能會選擇離開。

儘管顧問曾警告，這樣的條件可能使交易更為複雜，甚至引發未能獲得補償的前員工提起訴訟，沃克仍堅持己見。相關獎金被設計為留任獎勵，分5年按年發放，多數員工需持續留任，才能領取全額。沃克表示，這對於公司出售後維持穩定運作至關重要。

伊頓今年稍早完成收購，隨即啟動向全職員工發放獎金的條款，平均每人可在5年內領取約44.3萬美元（台幣約1406萬元）。員工們於6月開始收到密封信封，裡面清楚列出各自可獲得的獎金金額。有人情緒激動，有人一度以為只是惡作劇，還有人震驚得說不出話來。

現年51歲的凱伊（Lesia Key）1995年進入Fibrebond服務，當時時薪僅5.35美元。服務29年的她在打開信件時忍不住落淚，並用獎金還清房貸，在附近城鎮開設一家服飾精品店。她說：「以前我們是靠薪水勉強度日，我現在終於能好好生活了。」

