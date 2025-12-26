快訊

日媒獨家報導鴻海向經產省提案 用高層關係取得輝達晶片

聯合報／ 記者雷光涵／即時報導
日媒報導，台灣鴻海與旗下的夏普向日本經濟產業省提出打造「日本製」AI 伺服器的構想。路透ALAMY
日媒報導，台灣鴻海與旗下的夏普向日本經濟產業省提出打造「日本製」AI 伺服器的構想。路透ALAMY

日本財經雜誌《鑽石週刊》獨家報導，台灣鴻海與旗下的夏普向日本經濟產業省提出打造「日本製」AI 伺服器的構想。鴻海在簡報中指出，鴻海與輝達（NVIDIA）合作逾20年，將透過高層的直接交涉，要求輝達將GPU晶片的配額分配給由鴻海在日本生產的 AI伺服器。

報導說，鴻海已表態計畫收購位於三重縣龜山市的夏普龜山第二工廠，明年起在日本國內製造AI伺服器。全球激烈搶奪輝達設計的GPU，這些晶片往往優先分配給美國大型科技公司等大客戶。鴻海在給經產省的簡報中寫明，將運用高層之間的談判力來取得GPU。此外，若未來日本政府扶持的Rapidus能生產出有市場競爭力的GPU，他們也會積極使用。

報導說，簡報提及「最終的購買決定仍由客戶自行判斷，但我們將盡最大努力，使超大規模雲端服務業者在日本製伺服器上，優先用於對日本客戶的服務。」且說鴻海與夏普將一同向這些業者提案。

《鑽石週刊》指出，所謂超大規模業者（Hyperscaler），指的是以 Google、亞馬遜（Amazon.com）、微軟等大型雲端服務供應商。等同於向這些科技巨頭提出要求，分配給日本的GPU與AI伺服器，能實際用於日本企業的 AI 開發，提升日本國內的整體運算能力。

報導說，長期主導日本半導體戰略的自民黨前幹事長甘利明及鴻海董事長劉揚偉等人，11月進行第二次會談，就「AI 伺服器國產化計畫」有深入且具體的討論。

分析說，鴻海選擇日本為AI伺服器據點，背後有兩個目的，一是事業組合全面轉型，二是在日本重塑企業形象。在日本政界與產業界，至今仍存在所謂的「鴻海過敏症」，認為鴻海投資夏普的成果不如預期，加上鴻海在中國設有大量製造據點，被視為「帶有實質中國企業色彩」。

