日圓甜甜價還會有？小摩、法巴估兌美元明年底貶至160

彭博新聞報導，日本銀行（央行）最新的一次升息未能為日圓帶來持續性的提振之後，看空日圓聲音越來越多，這進一步強化了市場對於日圓結構性疲弱、沒有快速解方的看法。

日圓今（26）日在台灣時間上午8:50，兌美元貶值0.3%，報156.29日圓兌1美元。

摩根大通（JPMorgan，小摩）、法國巴黎銀行（BNP Paribas）等金融機構的策略師認為，當前美、日利差仍然偏大，日本實質利率為負，以及資本持續外流的推動下，日圓到明年年底可能會貶值至160日圓兌1美元，或是更弱。他們表示，只要日銀仍只是以漸進方式推動緊縮政策，而由財政因素驅動的通膨風險依然存在，這趨勢就可能持續。

彭博指出，日圓連續四年下跌後，今年以來，兌美元僅勉強小幅上漲不到1%。市場原本寄望日銀升息及美國聯準會（Fed）降息能帶來轉機，但實際效果令人失望。日圓4月時曾經短暫升值至140日圓兌1美元上方，但隨後因為美國總統川普對等關稅政策的不確定性，加上日本政治變化相關的財政風險升高，動能流失。目前日圓兌美元匯價約156左右，距離今年低點158.87不遠，大致與今年1月初的水準相當。

小摩日本外匯策略主管棚瀨純也說：「日圓的基本面相當疲弱，這一點，進入明年不太可能有太大改變。」他對2026年底日圓兌美元匯率的預測是華爾街最悲觀的164。棚瀨指出，景氣循環因素明年可能會轉為更加不利於日圓，因為市場反映其他地區利率走高，限制了日銀緊縮政策的影響。

多重因素令日圓承壓

另外，套利交易也再次成為日圓的不利因素。這種借入低利率日圓，去投資於巴西里爾或土耳其里拉等高收益貨幣的熱門策略，使得日圓更難反彈。

根據美國商品期貨交易委員會（CFTC）的資料，截至12月9日那一周，槓桿基金對日圓的看空程度為2024年7月以來最高，且在接下來的一周大致維持相同程度的部位。

法巴新興市場亞洲外匯與利率策略師賽姆比表示，明年的全球總體經濟環境應會「相對有利於風險情緒，而在這樣的環境下，我們通常認為有利於套利策略」。她預期，日圓兌美元到2026年底將貶至160。

福岡金融集團首席策略師佐佐木融亦認為，「日圓疲弱的情況完全沒有改變。關鍵在於日本央行並未積極升息，而實質利率仍然深度為負」；他預期日圓兌美元在明年底將達到165。

日本對外投資資金流動仍是日圓另一個壓力來源。散戶透過投資信託進行的海外股票淨買入額，一直徘徊在去年創下的十年高點9.4兆日圓（600億美元）附近，凸顯日本家庭持續偏好海外資產，且有延續至2026年的趨勢。

企業資金外流則可能是更為持久的日圓趨弱推動因素。美國銀行證券（BofA Securities）日本外匯與利率策略主管山田修輔本月稍早在一份報告中指出，近年來日本的對外直接投資一直維持穩定步調，幾乎不受景氣循環因素或利率差異影響。他特別提到，日本企業今年的對外併購金額已達到多年新高。

市場仍有日圓長期將會升值的看法。例如高盛集團就認為，在未來十年內，日圓最終可能升值至100日圓兌1美元附近，然而他們同時也承認，短期內存在多項不利因素。

隨著日圓交易接近過去曾引發官方採取干預行動的水準，市場再度聚焦日本政府的動作。日本財務大臣片山皋月在內的日本官員，日前已加強對「過度且具投機性的匯率波動」提出警告。不過，分析師指出，只靠干預的話，仍難以讓日圓脫困。

紐約梅隆銀行（BNY）亞太區資深市場策略師鍾偉坤說：「整體而言，市場仍然緊張不安、波動劇烈，想單靠『平滑』操作，恐怕難以改變日圓貶勢。短期內，日本政府的財政策略，會是市場關切的重點。」