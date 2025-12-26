銀價再創新高 軋空效應延燒 年內累計飆漲約150% 金價守在高檔

快訊

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
銀價周五創新高，報報每英兩73.4393美元，金價守在高檔，逼近周三觸及的每英兩高於4,525美元的歷史紀錄。路透
銀價再創新高，黃金也在歷史高點附近震盪，地緣政治緊張情勢持續，支撐貴金屬走勢。

現貨白銀一度上漲多達2.2%，報每英兩73.4393美元，是連續第五個交易日上漲，而今年以來已飆漲約150%，漲勢在10月出現歷史性軋空後明顯加速。

即期交割的黃金價格逼近周三觸及的每英兩高於4,525美元的歷史紀錄。美國對委內瑞拉相關油輪實施封鎖，引發的摩擦進一步強化黃金的避險吸引力。交易員同時也押注美國2026年還會進一步降息。

