快訊

政院今將拍板修法 立委、公務員赴陸都須經許可

ChatGPT也要塞廣告？傳OpenAI做「對話式」推廣內容 問美妝推薦可能優先跳出某品牌

男童騎ubike與價值上千萬法拉利擦撞愣住了 棘手維修費還在後頭

美耶誕禮物翻車率高 衣鞋成最大地雷退貨額逾31兆元

中央社／ 華盛頓25日專電

耶誕節最大亮點之一是交換禮物，但對許多美國人來說，一年最期待的假期卻以退貨收尾。美國Axios新聞網今天指出，退貨物以衣服鞋帽為大宗，畢竟尺寸、風格很難一次就買對。整體而言，今年退貨額估計上看1兆美元（約新台幣31.44兆元）。

⭐2025總回顧

Axios報導，美國人每年退回價值數百億美元的耶誕禮物，這使得原本的送禮心意成為零售業每年最大的金錢黑洞之一。

報導指出，耶誕節後的退貨高峰通常會出現在假期後幾天。根據網路行為分析平台奧多比分析公司（Adobe Analytics）數據，從12月26日開始，退貨量比當月稍早增加25%至35%。

這場持續數週的退貨潮被稱為「退貨一月」（Returnuary），一路延伸到一月，使退貨櫃檯和物流網異常繁忙。其中最不受歡迎且退貨率最高的禮物包括服裝與鞋類。

毛衣、襪子及其他穿戴類商品容易送，但尺寸、合身度與個人風格很難一次就挑對。Axios指出，帽子、圍巾和珠寶等配件也容易購買，但同時容易選錯。電子產品與小工具則會出現重複購買、有瑕疵或用途與實際生活方式不符的情形。

根據退貨平台Seel的數據，去年假期季節的退貨激增，而2025年預計全年銷售額中有20%至25%會被退回，這相當於價值約1兆美元的商品。

Seel的數據顯示，由於提前購物和最後一刻搶購的疊加效應，11月和12月的假期退貨量激增約16%。退貨商品的平均價格通常落在100至200美元之間。

此外，許多退貨商品最終無法「重見天日」、再度上架銷售。

「實際上，大多數商品都不會重新上架，因為品牌缺乏以具成本效益的方式處理退貨商品的配套設施」，二手商品交易平台REBEL的創辦人兼首席執行長霍西（Emily Hosie）對Axios說。

她表示，這也導致每年約有84億磅的退貨商品最後被送去垃圾掩埋場。

人工智慧購物平台Dupe.com的執行長兼聯合創辦人戈沙爾（Bobby Ghoshal）則告訴Axios，退貨的主要原因是尺寸不合適。「人們非常講究衣服的合身度」。

不過，行銷公司Omnisend的電子商務專家包爾（Marty Bauer）對Axios表示，玩具和美妝產品等傳統禮品類別的退貨率在節日後相對穩定。

「這表明大多數節後退貨是由於倉促購買造成的」，包爾說。

Axios的報導也提到，零售商能藉由人工智慧降低退貨量，但不會讓退貨量歸零。

報導引述Talkdesk的假期調查指出，人工智慧工具可以幫助消費者在購買前做出更明智的選擇。73%的消費者表示人工智慧會降低他們退貨的可能性，而去年這一比例為69%。

交換禮物 美國 消費者

延伸閱讀

拆耶誕禮物！台北動物園大貓熊抱花圈、穿山甲爬耶誕樹萌翻

踩中韓國最痛地雷！福士蒼汰昔「淚謝神風隊」發言翻車 新劇《愛情怎麼翻譯？》未播先陷抵制風暴

這一對太好嗑！陸劇男神人設翻車 主動泡妹成共浴名場面

短劇女神大翻車！遭爆「動手毆打助理」錄音檔全網瘋傳　本人認錯道歉

相關新聞

日圓甜甜價還會有？小摩、法巴估兌美元明年底貶至160

彭博新聞報導，日本銀行（央行）最新的一次升息未能為日圓帶來持續性的提振之後，看空日圓聲音越來越多，這進一步強化了市場對於...

銀價再創新高 軋空效應延燒 年內累計飆漲約150% 金價守在高檔

銀價再創新高，黃金也在歷史高點附近震盪，地緣政治緊張情勢持續，支撐貴金屬走勢。

美耶誕禮物翻車率高 衣鞋成最大地雷退貨額逾31兆元

耶誕節最大亮點之一是交換禮物，但對許多美國人來說，一年最期待的假期卻以退貨收尾。美國Axios新聞網今天指出，退貨物以衣...

AI搶人大戰燒到實習生 這家公司開出57.6萬驚人月薪爭奪優秀人才

開發人工智慧（AI）的競賽方興未艾，不只促使OpenAI和Meta等AI巨擘開出豐厚薪酬來爭奪最優秀人才，就連原本不起眼...

日本核災後漸重啟核電廠 全球核能產業2026年迎反彈？

日本本周批准位於東京西北約220公里、全球最大核電廠的新潟縣柏崎刈羽核電廠復工復產。除了代表日本在福島核災近15年後重返核能領域，也是在即將結束的2025年對核能復興具里程碑式意義的積極肯定。在此同時，在經歷充滿挑戰的一年後，全球核能產業正準備在2026年迎來顯著反彈。

日銀暗示明年還會升息 總裁植田和男談話語氣略顯鷹派

日本銀行（央行）總裁植田和男25日表示，日銀對達成可持續物價目標的信心升高，日本「正穩步接近達成2%、且伴隨薪資成長的物...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。