美耶誕禮物翻車率高 衣鞋成最大地雷退貨額逾31兆元

耶誕節最大亮點之一是交換禮物，但對許多美國人來說，一年最期待的假期卻以退貨收尾。美國Axios新聞網今天指出，退貨物以衣服鞋帽為大宗，畢竟尺寸、風格很難一次就買對。整體而言，今年退貨額估計上看1兆美元（約新台幣31.44兆元）。

Axios報導，美國人每年退回價值數百億美元的耶誕禮物，這使得原本的送禮心意成為零售業每年最大的金錢黑洞之一。

報導指出，耶誕節後的退貨高峰通常會出現在假期後幾天。根據網路行為分析平台奧多比分析公司（Adobe Analytics）數據，從12月26日開始，退貨量比當月稍早增加25%至35%。

這場持續數週的退貨潮被稱為「退貨一月」（Returnuary），一路延伸到一月，使退貨櫃檯和物流網異常繁忙。其中最不受歡迎且退貨率最高的禮物包括服裝與鞋類。

毛衣、襪子及其他穿戴類商品容易送，但尺寸、合身度與個人風格很難一次就挑對。Axios指出，帽子、圍巾和珠寶等配件也容易購買，但同時容易選錯。電子產品與小工具則會出現重複購買、有瑕疵或用途與實際生活方式不符的情形。

根據退貨平台Seel的數據，去年假期季節的退貨激增，而2025年預計全年銷售額中有20%至25%會被退回，這相當於價值約1兆美元的商品。

Seel的數據顯示，由於提前購物和最後一刻搶購的疊加效應，11月和12月的假期退貨量激增約16%。退貨商品的平均價格通常落在100至200美元之間。

此外，許多退貨商品最終無法「重見天日」、再度上架銷售。

「實際上，大多數商品都不會重新上架，因為品牌缺乏以具成本效益的方式處理退貨商品的配套設施」，二手商品交易平台REBEL的創辦人兼首席執行長霍西（Emily Hosie）對Axios說。

她表示，這也導致每年約有84億磅的退貨商品最後被送去垃圾掩埋場。

人工智慧購物平台Dupe.com的執行長兼聯合創辦人戈沙爾（Bobby Ghoshal）則告訴Axios，退貨的主要原因是尺寸不合適。「人們非常講究衣服的合身度」。

不過，行銷公司Omnisend的電子商務專家包爾（Marty Bauer）對Axios表示，玩具和美妝產品等傳統禮品類別的退貨率在節日後相對穩定。

「這表明大多數節後退貨是由於倉促購買造成的」，包爾說。

Axios的報導也提到，零售商能藉由人工智慧降低退貨量，但不會讓退貨量歸零。

報導引述Talkdesk的假期調查指出，人工智慧工具可以幫助消費者在購買前做出更明智的選擇。73%的消費者表示人工智慧會降低他們退貨的可能性，而去年這一比例為69%。