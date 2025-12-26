酷澎稱僅3000個資遭留存未外流 韓國政府：待調查

中央社／ 首爾25日綜合外電報導

韓國最大電商酷澎（Coupang）今天表示，已追回約3000份遭前員工留存的用戶個資，並強調這些資料並未流出公司。不過政府當局認為這僅是酷澎單方面說辭，實際結果尚待調查。

⭐2025總回顧

根據韓聯社報導，酷澎在新聞稿中指出，公司運用鑑識技術已確定一名前員工為資料外洩事件主謀，這名員工坦承犯行，並詳述取得顧客個資的過程。

酷澎表示，這名嫌疑人利用竊取的安全金鑰，存取約3300萬筆用戶的個人資料。

不過這些資料中，實際被儲存的僅約3000筆，而這些資料隨後也被嫌疑人刪除。

酷澎進行內部調查後表示，未發現任何顧客資料曾被分享或傳送給第三方，並已確保所有曾用於存取與儲存顧客資料的裝置，包括硬碟在內，都已被回收。

酷澎指出，被存取的資訊包括顧客姓名、電子郵件地址、電話號碼、住址及其他細節。

酷澎強調，並未有付款資訊、登入憑證或報關號碼等敏感資料外洩。

酷澎在發布上述聲明前，媒體報導青瓦台同日將就個資外洩事件召開緊急會議，邀集相關政府官員出席。

不過，韓國政府反駁酷澎的說法，稱這僅是酷澎單方面主張，因為由民間與公部門組成的聯合調查小組，尚未公布結果。

韓國科學技術情報通訊部（Ministry of Science andICT）表示：「（政府）已就酷澎在相關聯合調查仍在進行期間，單方面發布聲明一事表達嚴正抗議。」

上個月，韓國政府已成立民間與公部門聯合調查小組，針對酷澎資料外洩、波及3370萬用戶一事展開調查。

科學部指出：「聯合調查小組正密切釐清資料外洩的種類、規模及流向，酷澎的說法尚未經過調查小組證實。」

酷澎 韓國 個資

延伸閱讀

踩中韓國最痛地雷！福士蒼汰昔「淚謝神風隊」發言翻車 新劇《愛情怎麼翻譯？》未播先陷抵制風暴

史上首宗 駭客用簡訊聯絡現代汽車車主 部分車主個資恐外洩

K-POP演唱會香港登場中國播出 文化交流中斷來首見

失智前兆、肌少症、糖尿眼怎麼測？在家揪出隱藏危機，抽萬元好禮

相關新聞

AI搶人大戰燒到實習生 這家公司開出57.6萬驚人月薪爭奪優秀人才

開發人工智慧（AI）的競賽方興未艾，不只促使OpenAI和Meta等AI巨擘開出豐厚薪酬來爭奪最優秀人才，就連原本不起眼...

南韓明年進一步降息有影 將全面評估通膨、經濟成長及金融穩定風險

南韓央行表示，對明年進一步降息持開放態度，將全面評估通膨、經濟成長及金融穩定持續演化的風險後，決定是否以及何時降息。央行...

油價重挫 能源ETF意外有賺

能源市場在2025年出現罕見現象：油價全年下跌超過10%，一檔追蹤美國標普500能源股的ETF卻仍繳出正報酬，為本世紀首...

美六大銀行今年市值激增 合計達2.3兆美元

美國六大銀行2025年迄今市值已增加6,000億美元，主因是川普2.0政府鬆綁金融監管，以及投資銀行業景氣復甦，使銀行股...

私募基金撐績效 自買自賣

紐約時報報導，私募股權公司Clearlake Capital於2022年5月在加州海邊度假飯店招待投資人，展示超亮眼績效...

摩根士丹利大預言 2050年美億輛自駕車上路

摩根士丹利預測，在2050年時，美國將有約1億輛自駕車上路，屆時自駕車也將占據全球98%的新車銷量，這可能大幅改變人類未...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。