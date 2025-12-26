日銀總裁暗示 明年繼續升息

日本銀行（央行）總裁植田和男廿五日表示，日銀對達成可持續物價目標的信心升高，日本「正穩步接近達成百分之二、且伴隨薪資成長的物價穩定目標」，暗示二○二六年可能進一步升息。

他在日本經濟團體聯合會（經團連）發表演說時重申，日銀有意在經濟展望如其預期時升息，並表示實質利率仍位居非常低迷的水準，「薪資與物價溫和攀升的機制，高度可能在明年之後持續」，「因此，實現日銀基本情境的可能性似乎已持續升高」。彭博訪調的經濟學家預期，日銀將每半年升息一次。

同時，高市早苗政府正規劃二○二六年預算草案，規模達一二二點三兆日圓，比二○二五年度一一五點二兆日圓增加約百分之六點三，已是連續第二年創新高。