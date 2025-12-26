川普禁令 引爆美無人機囤貨潮

美國聯邦通訊委員會（FCC）近日以國安為由，將包括大疆、道通等大陸或其他外國製造的無人機及其關鍵零組件列入「受管制清單」，禁止新無人機型號在美進口或銷售。禁令生效後，美國無人機從業者迅速掀起囤貨潮（未受禁令限制的舊機型），大量搶購大疆（DJI）整機與備用零組件。

FCC指，禁令主要針對未來新型號及新關鍵部件，不影響先前已獲授權的現有設備。已取得FCC批准的無人機型號仍可合法進口、銷售與使用，消費者已購買的設備亦不受影響。這意味大疆舊型號產品短期內仍可在美國市場流通。

禁令引發市場強烈反應。快科技指，美國近50萬名取得認證的民用無人機操控員出現恐慌性囤貨，部分商業飛手一次性購入多架大疆無人機及電池、飛控等零件。美國海關數據顯示，禁令公布後，大疆二手無人機價格最高飆升200%，部分熱門型號售價突破兩萬美元。一家大型無人機經銷商透露，單週大疆產品銷售額年增超八倍。

華爾街日報指，大疆在美國民用、商業及地方政府市場市占率約七至九成，禁令引發操控員不滿，認為短期內缺乏可替代方案。印第安納州有建築監控業者稱，為因應不確定性，公司已囤積30多架大疆無人機與相關備件。