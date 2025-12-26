川普禁令 引爆美無人機囤貨潮

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導

美國聯邦通訊委員會（FCC）近日以國安為由，將包括大疆、道通等大陸或其他外國製造的無人機及其關鍵零組件列入「受管制清單」，禁止新無人機型號在美進口或銷售。禁令生效後，美國無人機從業者迅速掀起囤貨潮（未受禁令限制的舊機型），大量搶購大疆（DJI）整機與備用零組件。

⭐2025總回顧

FCC指，禁令主要針對未來新型號及新關鍵部件，不影響先前已獲授權的現有設備。已取得FCC批准的無人機型號仍可合法進口、銷售與使用，消費者已購買的設備亦不受影響。這意味大疆舊型號產品短期內仍可在美國市場流通。

禁令引發市場強烈反應。快科技指，美國近50萬名取得認證的民用無人機操控員出現恐慌性囤貨，部分商業飛手一次性購入多架大疆無人機及電池、飛控等零件。美國海關數據顯示，禁令公布後，大疆二手無人機價格最高飆升200%，部分熱門型號售價突破兩萬美元。一家大型無人機經銷商透露，單週大疆產品銷售額年增超八倍。

華爾街日報指，大疆在美國民用、商業及地方政府市場市占率約七至九成，禁令引發操控員不滿，認為短期內缺乏可替代方案。印第安納州有建築監控業者稱，為因應不確定性，公司已囤積30多架大疆無人機與相關備件。

美國 華爾街日報 售價

延伸閱讀

宏國新總統是誰？ 獲川普力挺又被視為「親台派」

特赦「遊說業」興起 傳佣金達600萬！趙長鵬案最具說服力

范斯將謀總統大位 川普心情尷尬

美前亞太助卿董雲裳：川習明年或會面4次 有助抑制突發負面事件發生

相關新聞

AI搶人大戰燒到實習生 這家公司開出57.6萬驚人月薪爭奪優秀人才

開發人工智慧（AI）的競賽方興未艾，不只促使OpenAI和Meta等AI巨擘開出豐厚薪酬來爭奪最優秀人才，就連原本不起眼...

南韓明年進一步降息有影 將全面評估通膨、經濟成長及金融穩定風險

南韓央行表示，對明年進一步降息持開放態度，將全面評估通膨、經濟成長及金融穩定持續演化的風險後，決定是否以及何時降息。央行...

油價重挫 能源ETF意外有賺

能源市場在2025年出現罕見現象：油價全年下跌超過10%，一檔追蹤美國標普500能源股的ETF卻仍繳出正報酬，為本世紀首...

美六大銀行今年市值激增 合計達2.3兆美元

美國六大銀行2025年迄今市值已增加6,000億美元，主因是川普2.0政府鬆綁金融監管，以及投資銀行業景氣復甦，使銀行股...

私募基金撐績效 自買自賣

紐約時報報導，私募股權公司Clearlake Capital於2022年5月在加州海邊度假飯店招待投資人，展示超亮眼績效...

摩根士丹利大預言 2050年美億輛自駕車上路

摩根士丹利預測，在2050年時，美國將有約1億輛自駕車上路，屆時自駕車也將占據全球98%的新車銷量，這可能大幅改變人類未...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。