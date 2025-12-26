日圓走勢 市場看法分歧

經濟日報／ 國際中心／綜合外電

日銀上周升息後，日本公債殖利率應聲走高，但日圓匯率不改走弱之勢，當時市場解讀是升息早在意料中，且日銀總裁植田和男對貨幣緊縮的態度「不夠鷹」。植田25日發表被視為更鷹派的說法，日圓一度應聲走升，但隨即又翻黑。

⭐2025總回顧

日本央行19日升息後，日圓兌美元一度重貶逾1%至157.78，25日一度升至155.65，但隨後又落到156之下。這使得市場的關注焦點轉向若日圓進一步貶值，當局可能採取何種應對措施。

日本財務大臣片山皋月本周接受彭博採訪時表示，若匯率走勢偏離基本面，東京擁有採取大膽行動的「自主決定權」，算是她迄今最強硬的警告。2024年日圓在160附近波動時，當局曾四次出手，給干預門檻在何處提供了一個大致參考。

至於日圓匯價展望，市場看法分歧。三井住友銀行首席外匯策略師鈴木浩史預測，日銀下一次升息將在2026年10月，由於時間還很久，因此匯率容易向貶值方向波動，他認為206年1月至3月可能貶至162日圓。

野村證券首席外匯策略師後藤祐二朗則認為，日圓難以續貶，因Fed將在2026年繼續降息，以至於上半年美元將走弱，他預測在3月底前日圓將升值至155。

日圓匯率 日本央行 升息

延伸閱讀

野味餐廳一位難求！日本「熊出沒」促熊肉料理爆紅 饕客讚：越嚼越香

《爆彈》2023推理小說冠軍！山田裕貴陷入「醉酒男」的預言謎陣玩弄全東京於股掌

中職／這個季後讓人真有感 悍將十年終於走上正確道路

中職／悍將再有好消息！球團證實搞定魔力藍、鈴木駿輔

相關新聞

AI搶人大戰燒到實習生 這家公司開出57.6萬驚人月薪爭奪優秀人才

開發人工智慧（AI）的競賽方興未艾，不只促使OpenAI和Meta等AI巨擘開出豐厚薪酬來爭奪最優秀人才，就連原本不起眼...

日銀暗示明年還會升息 總裁植田和男談話語氣略顯鷹派

日本銀行（央行）總裁植田和男25日表示，日銀對達成可持續物價目標的信心升高，日本「正穩步接近達成2%、且伴隨薪資成長的物...

日圓走勢 市場看法分歧

日銀上周升息後，日本公債殖利率應聲走高，但日圓匯率不改走弱之勢，當時市場解讀是升息早在意料中，且日銀總裁植田和男對貨幣緊...

南韓明年進一步降息有影 將全面評估通膨、經濟成長及金融穩定風險

南韓央行表示，對明年進一步降息持開放態度，將全面評估通膨、經濟成長及金融穩定持續演化的風險後，決定是否以及何時降息。央行...

油價重挫 能源ETF意外有賺

能源市場在2025年出現罕見現象：油價全年下跌超過10%，一檔追蹤美國標普500能源股的ETF卻仍繳出正報酬，為本世紀首...

美六大銀行今年市值激增 合計達2.3兆美元

美國六大銀行2025年迄今市值已增加6,000億美元，主因是川普2.0政府鬆綁金融監管，以及投資銀行業景氣復甦，使銀行股...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。