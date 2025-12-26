日圓走勢 市場看法分歧

日銀上周升息後，日本公債殖利率應聲走高，但日圓匯率不改走弱之勢，當時市場解讀是升息早在意料中，且日銀總裁植田和男對貨幣緊縮的態度「不夠鷹」。植田25日發表被視為更鷹派的說法，日圓一度應聲走升，但隨即又翻黑。

日本央行19日升息後，日圓兌美元一度重貶逾1%至157.78，25日一度升至155.65，但隨後又落到156之下。這使得市場的關注焦點轉向若日圓進一步貶值，當局可能採取何種應對措施。

日本財務大臣片山皋月本周接受彭博採訪時表示，若匯率走勢偏離基本面，東京擁有採取大膽行動的「自主決定權」，算是她迄今最強硬的警告。2024年日圓在160附近波動時，當局曾四次出手，給干預門檻在何處提供了一個大致參考。

至於日圓匯價展望，市場看法分歧。三井住友銀行首席外匯策略師鈴木浩史預測，日銀下一次升息將在2026年10月，由於時間還很久，因此匯率容易向貶值方向波動，他認為206年1月至3月可能貶至162日圓。

野村證券首席外匯策略師後藤祐二朗則認為，日圓難以續貶，因Fed將在2026年繼續降息，以至於上半年美元將走弱，他預測在3月底前日圓將升值至155。