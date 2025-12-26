日銀暗示明年還會升息 總裁植田和男談話語氣略顯鷹派

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
植田和男重申，日銀有意在經濟展望如預期時升息。路透
植田和男重申，日銀有意在經濟展望如預期時升息。路透

日本銀行（央行）總裁植田和男25日表示，日銀對達成可持續物價目標的信心升高，日本「正穩步接近達成2%、且伴隨薪資成長的物價穩定目標」，暗示2026年可能進一步升息

⭐2025總回顧

植田和男重申，日銀有意在經濟展望如預期時升息，並表示實質利率仍位居非常低迷的水準，「薪資與物價溫和攀升的機制，極有可能在明年之後持續」，「因此，實現日銀基本情境的可能性似乎已持續升高」。

這可能是植田和男今年最後一場公開談話，也強化投資者對日銀升息周期尚未結束的預期。市場正在尋找下次升息時點的線索，而植田和男這次的語氣顯然比上周略顯鷹派。

根據彭博資訊最新的調查，多數日銀觀察人士預期，接下來升息頻率為每六個月一次。

植田和男表示，商業行為的變化代表經濟日益強勁。他指出，隨著通膨持續走高，家庭和企業的價格預期不斷上升，企業將成本轉嫁給消費者的現象愈來愈普遍，「日本經濟回歸所謂零常態狀態（即工資和物價幾乎不變的狀態），可能性似乎已大大降低」。

在此同時，高市早苗領導的日本政府，正在規劃2026年度的預算草案，規模達122.3兆日圓（7,860億美元），連續第二年創新高，計算長期成本的利率則設定在約3%，為1997年來最高，等於也暗示預期日銀明年將繼續升息。

高市24日表示，2026年度預算總額將約為122.3兆日圓，比2025年度的115.2兆日圓增加約6.3%，為初步預算額新高紀錄。

財相片山皋月正與其他部會首長討論預算案，預定最快25日獲高市內閣批准。

2026年4月起的2026年度，預算增幅遠超過通膨率，彭博資訊引述文件指出，社會安全支出將增加約2.1%至39.1兆日圓，國防支出增加到約8.8兆日圓。也推升了整體預算額。

高市說，為支應支出，政府計劃透過發行新公債，籌措約29.6兆日圓，預算對發債的依賴度將降至24.2%，低於今年度的24.9%。稅收也將成員重要財源，預估將達到創新高的83.7兆日圓。內閣府23日上調今年度經濟成長率預測0.4個百分點到1.1%，明年度將加速至1.3%。

彭博與日經新聞引述知情人士指出，2026年度預算案是以約3%的利率，計算預估償息成本，高於2025年度的2%，也是1997年來最高。

日銀升息與日本政府的財政憂慮，已刺激日本公債殖利率升破2%。

日圓 日銀 升息

