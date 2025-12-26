私募基金撐績效 自買自賣
紐約時報報導，私募股權公司Clearlake Capital於2022年5月在加州海邊度假飯店招待投資人，展示超亮眼績效，其中一檔基金的年化報酬率達50%。但背後藏有外界質疑的操作手法。
報導指出，根據與會者與會中流傳的文件，該基金成功原因之一在於：Clearlake把自己持有的公司，從一檔基金賣給另一檔同樣由自己管理的延續型基金（continuation vehicles）。這種「自買自賣」的作法，儼然成為私募股權在高利率下撐住績效的權宜之計。
私募股權的核心模式是舉債買下一家公司、再賣出而獲利，但近年利率居於高檔，使得潛在買家難以承受負債成本。結果是私募業累積超過3.1萬家尚未出售的公司，寫歷史新高。
資產左手轉右手後，私募業者得以先認列帳面獲利，等利率環境改善後，再賣給外部買家。這類操作已愈來愈普遍。投資銀行Evercore估計，延續型基金的整體規模到2025年底將超過1,000億美元。
私募股權是全球經濟的重要組成部分，管理的投資資金超過7兆美元。外界憂心，延續型基金只是把潛在損失與清算風險往後延。
