豐田全球銷量產量 同步下滑

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電

豐田汽車11月的全球銷量和產量同步下滑，很大一部分原因是中國大陸中止了對電動車和節能車輛的促銷補貼，導致大陸市場銷量大幅下滑。

豐田25日表示，包括子公司大發和日野汽車在內的11月全球銷量，比去年同期下滑1.9%至約96.6萬輛；產量則下滑3.4%至約93.4萬輛。

該公司表示，Toyota和Lexus品牌11月大陸銷量萎縮12%，主因是多座主要城市因資金耗盡而結束舊換新補貼。在此同時，中日關係也因日本首相高市早苗的「台灣有事」發言而出現緊張。

豐田上月泰國產量大增15%，美國也增長9%，但在大陸卻銳減14%、日本減9.7%，英國則減7.9%。

全球車廠正面臨更大的不確定性，致力於設法度過當前貿易緊張、監管規定改變和經濟前景不確定的環境。豐田的銷量被視為汽車業在強勁長期需求與短期經濟和政策逆風間取得平衡所做努力的指標。

本田11月銷量也受大陸市場影響，下滑15%至約27.4萬輛，大陸地區銷量更是銳減34%；產量則受到大陸禁止安世半導體當地工廠出口導致的晶片短缺持續影響，北美產量銳減61%。

至於日產11月全球產量也下滑4.2%至25.7萬輛，但大陸產量卻逆勢大增22%。

豐田 中日關係 日本

