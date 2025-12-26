油價重挫 能源ETF意外有賺

能源市場在2025年出現罕見現象：油價全年下跌超過10%，一檔追蹤美國標普500能源股的ETF卻仍繳出正報酬，為本世紀首見。

追蹤標普500能源股的State Street Energy Select Sector SPDR ETF，今年來上漲約3%，雖然明顯落後大盤17%的漲幅，但在油價重挫的背景下仍顯得格外突出。

西德州原油今年來跌約19%，過去若發生類似情況，該ETF通常會同步走跌，例如2020年油價重挫21%，該ETF隨之挫跌37%，但其今年表現卻明顯與油價脫鉤。這種背離反映多重因素，其中關鍵在於ETF權重高度集中於美國兩大石油巨擘埃克森美孚與雪佛龍，兩者股價今年分別上漲12%與3%，在油價下跌期間撐住ETF表現。

這兩家石油大廠股價之所以有撐，主因川普政府讓化石燃料鑽探變得更有利可圖，並降低這類能源在短期內被取代的可能性。除了法規的利多，兩家公司也持續削減成本與買入庫藏股。

但真正推升股價的是投資人對其業績展望樂觀。據FactSet資料，過去五年，雪佛龍的預期本益比平均為13.6倍，現在已達20.3倍。埃克森美孚的本益比從過去五年平均的12.9倍升至16.6倍。