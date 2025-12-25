耶誕節假期交易清淡亞股走勢分歧 美股攀新高助攻
亞洲和其他地區股市今天大多因耶誕節假期休市，少數開市的亞股在交易清淡下走勢分歧。部分漲勢來自美國股市道瓊工業和標普500指數昨天收盤皆再創新高。
美聯社報導，美股昨天因耶誕夜提前收盤，加上今天將因耶誕節放假休市，因此交易極為冷清。
今年來美股標普指數上漲17%多，因投資人擁抱美國川普（Donald Trump）政府放寬監管的政策，以及看好人工智慧（AI）前景，認為不僅是科技公司、而是美國企業界獲利都會受到提振。
未來幾週市場的主要關注焦點，將集中在美國經濟走向及美國聯邦準備理事會（Fed）的利率政策動向。目前投資人預測，聯準會明年1月會議將按兵不動。
亞股投資人信心受到另項消息激勵。中國中央銀行中國人民銀行發布聲明承諾，為了支持資金供應、經濟成長及達成通貨膨脹目標，將確保貨幣供給充足。
東京股市今天收盤微漲0.1%，上海股市收高0.5%，但曼谷股市收低。香港、雪梨、首爾、新加坡、台北、威靈頓、馬尼拉、雅加達和孟買股市則全因國定假日休市。
