美威力球第2高彩金平安夜開出 阿肯色州1人獨得571億

美國樂透「威力球」史上第2高獎金於平安夜開出頭獎，阿肯色州一名幸運兒贏得18億1700萬美元（約新台幣571億2700萬元）彩金，結束長達3個月的連續槓龜。

美聯社報導，本期頭獎號碼04、25、31、52、59，紅球為19號。

根據官方網站www.powerball.com，本期頭獎獎金因彩券銷售踴躍而超出原先預期，一舉成為美國史上第2高，同時也是今年威力球（Powerball）獎金最高的頭獎。選擇一次性領取可以抱走8億3490萬美元。

威力球產品小組主席兼愛荷華州彩券公司（IowaLottery）執行長史卓恩（Matt Strawn）透過官網表示：「恭喜最新一位威力球頭獎得主！這真的是一份非比尋常、足以改變人生的獎賞。我們也要感謝所有參與這波頭獎熱潮的玩家，銷售的每一張彩券都能為全國各地的公共計畫與服務提供支持。」

本期頭獎開出之前，威力球已經連續46期無人對中全部6個號碼。

威力球官方指出，上一次有人平安夜贏得頭獎是在2011年。耶誕節當天頭獎開出過4次，最近一次是在2013年。