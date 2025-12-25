快訊

曬女兒操作過頭？金正恩父女互動親暱「宛如戀人」 傳引北韓內部反感

北車隨機殺人...張文兄獻花向余家昶、余母致敬 家人反應曝

貓咪叼玩具找鏟屎官陪玩 看到床上已經有其他貓「表情瞬間心碎」

中國大陸對美稀土出口留下兩伏筆 2026恐觸發新一輪衝突

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
中國大陸雖已放寬稀土供應管制，卻仍在限制美國自行生產永久磁鐵與其他產品所需的稀土原料。路透
中國大陸雖已放寬稀土供應管制，卻仍在限制美國自行生產永久磁鐵與其他產品所需的稀土原料。路透

市場人士透露，儘管美國總統川普與中國大陸國家主席習近平在10月時，達成放寬稀土供應管制的協議，中國大陸依然在限制美國要自行生產永久磁鐵與其他產品所需的稀土原料，且北京在夏季核發的6個月效期出口許可證即將到期，為2026年美中爆發新一輪衝突埋下伏筆。

⭐2025總回顧

彭博資訊報導，十多位匿名的消費企業、生產商、政府官員和貿易專家表示，雖然中國大陸已擴大供應永久磁鐵等成品，但美國業界仍然無法獲得自行生產這些產品所需的原料，而川普政府的關鍵優先事項之一，正是自主生產。

中國大陸正藉由管制稀土元素原物料出口，阻礙美國想打造自主稀土加工產業的努力，凸顯川普和習近平10月30日敲定貿易戰休兵協議後，即便川普當時聲稱該協議形同「實質移除」中國大陸之前的一系列管制，美中緊張仍揮之不去。

白宮與中國大陸商務部都未回應彭博資訊記者的置評請求。川普政府官員最近表示，中國大陸持續遵守稀土供應協議的相關條款。北京之前表示，批准部分稀土出口申請，但仍在限制可能流向軍事承包商的供應。

數據顯示，中國大陸11月出口到美國的稀土磁體量月比下滑11%，仍高於4月北京實施管制的低點。彭博在計算官方海關數據後則發現，中國大陸11月的稀土元素與產品（包括磁體）總出口量月增13%。

產業主管和市場人士都表示，美國企業面臨的現實與數據不同。Noveon磁鐵公司執行長鄧恩表示，他連絡其他同業後發現，「大家都無法從中國獲得原物料，如果你是美國實體，就拿不到鏑金屬或氧化鏑」。

Noveon是美國少數幾家永久磁鐵製造商之一，並未從中國大陸採購稀土原料，但鄧恩說他的一些客戶會向中國採購，「在中國以外，世界能生產5萬噸磁體，中國以外的稀土礦產量卻遠不足以支撐產能」，「中國對礦產的限制遠甚於磁體限制，就是要維持這種局面」。

政府數據顯示，中國大陸整體稀土原料出口去年來已增加，但美國獲得的數量卻未提高，依然持平，同時歐盟在15日表示，中國大陸開始發放期限更常的稀土許可給歐洲企業。

知情人士說，美中還沒針對中國大陸會釋出稀土到什麼程度的細節，達成共識，彭博11月報導，美中是針對所謂的「一般許可證」達成協議，留下休兵協議可能破局的憂慮。

中國大陸在夏季批准的6個月期臨時出口許可證，即將到期，美國企業屆時預料將申請延長，可能導致許可申請「大塞車」，買家擔心中國大陸可能緩慢批准。

稀土 美國 中國

延伸閱讀

以經濟手段施壓 白宮下令軍方隔離委內瑞拉石油

巴西警告美國對委軍事行動違國際法 憂川普干預大選

訪韓獲贈金冠與最高級勳章 川普回送李在明「白宮金鑰匙」曝光

相差不到一個百分點！川普力挺宏都拉斯總統候選人險勝 對手拒絕認輸

相關新聞

中國大陸對美稀土出口留下兩伏筆 2026恐觸發新一輪衝突

市場人士透露，儘管美國總統川普與中國大陸國家主席習近平在10月時，達成放寬稀土供應管制的協議，中國大陸依然在限制美國要自...

煞風景？義總理梅洛尼耶誕談話 稱過去一年難熬但「明年會更糟」

義大利總理梅洛尼作風直率，日前在總理府舉行的年度耶誕交流活動上，罕見發出略顯煞風景的嚴峻警告。她提醒工作人員在佳節期間務...

經理人看明年AI展望：台積擴產暗示沒泡沫 輝達優勢要看「這公司」

時序即將進入2026年，基金經理人認為，台積電持續審慎擴產先進晶片，顯示人工智慧（AI）仍未形成泡沫，並且持續看好輝達（...

日媒：華為新機提高國產零組件占比 製程技術仍落後五年以上

日媒引述最新拆解報告指出，華為新款高階智慧手機的中國大陸製零組件金額占比，已大幅提高到近60%，顯示在美國出口管制下，中...

私募股權基金績效高有撇步？帳面獲利先入袋 把風險往後推

紐約時報報導，私募股權公司Clearlake Capital於2022年5月在加州海邊度假飯店招待投資人，展示超亮眼績效...

日圓小漲…交易員戒備可能的干預行動 美元指數幾近持平

周三（24日）匯市在耶誕節前夕交投清淡，日圓兌美元匯率雖有小幅上漲，但交易員關注目前看起來還是漲不太動的日圓，是否會招來...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。