煞風景？義總理梅洛尼耶誕談話 稱過去一年難熬但「明年會更糟」

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
在這張義大利總理府新聞辦公室提供的照片中，義大利總理梅洛尼11日在羅馬基吉宮歡迎到訪的莫三比克總統查波（Daniel Chapo）。歐新社
義大利總理梅洛尼作風直率，日前在總理府舉行的年度耶誕交流活動上，罕見發出略顯煞風景的嚴峻警告。她提醒工作人員在佳節期間務必好好休息，因為新的一年將比2025年「更糟」。

⭐2025總回顧

義大利安莎通訊社報導，梅洛尼在羅馬基吉宮（Palazzo Chigi）庭院會晤總理辦公室工作人員時表示：「我愛大家，我們是一個家庭，整年都在奮戰。」她隨後打趣地說：「過去一年對我們所有人來說都很難熬，但別擔心，因為明年會更糟。」

梅洛尼接著表示：「所以我建議大家在這個假期好好休息，因為我們必須繼續為這個非凡的國家給出回應。」

紐約郵報報導，這場談話屬於年度傳統的一環，義大利領導人過往多半會在此時向全國傳遞希望與鼓舞的訊息。例如，梅洛尼去年曾向佳節期間無法與家人團聚的軍警醫護人員致上耶誕祝福。不過，她今年發表這番談話之際，正值政府準備在年度最後一次內閣會議中，辯論是否延長對烏克蘭的軍售，而執政聯盟中的右翼小黨「北方聯盟」則試圖對進一步軍售設下限制。

報導也指出，梅洛尼過去兩年一直將自己定位為歐美之間務實的橋樑，但此次發言似乎象徵先前較為樂觀的論述出現明顯轉折。隨著義大利邁入2026年，面臨歐元區中公共債務水準最高之一、約佔GDP的137%，再加上高利率環境，以及政府內部對是否持續支援烏克蘭的立場分歧，她的談話顯得格外沉重。

義大利 梅洛尼 總理

