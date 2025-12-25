經理人看明年AI展望：台積擴產暗示沒泡沫 輝達優勢要看「這公司」

快訊

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
基金經理人看好輝達（Nvidia）明年前景，明年初的關注重點，將是OpenAI以輝達Blackwell晶片訓練的GPT新模型效能表現。路透

時序即將進入2026年，基金經理人認為，台積電持續審慎擴產先進晶片，顯示人工智慧（AI）仍未形成泡沫，並且持續看好輝達（Nvidia）前景，明年初的關注重點，將是OpenAI以輝達Blackwell晶片訓練的GPT新模型效能表現。

Argent資本管理公司基金經理人艾勒布魯克表示，明年運算能力仍將供不應求，AI還沒形成令人憂心的泡沫，因為供應鏈仍多所短缺，「顯然美國電力供應短缺，記憶體也短缺」，而且這些短缺短期內不會轉為過剩。

他認為現在並未形成泡沬的另一個原因是，台積電還在保守地擴大產能，代表台積電將繼續擁有定價權，從而給予輝達和蘋果（Apple）等客戶定價權。

Gabelli基金公司基金經理人貝爾頓也認為，記憶體市場將保持供需失衡，要到明年下半年才會改善。他表示，輝達11月發布的財測報有個正面跡象：預期明年毛利率將在75%左右，顯示正在準備記憶體供應緊俏做了準備，鎖定有利的定價。

評估輝達前景的關鍵之一，將是OpenAI預定在明年頭幾個月問世的新版GPT模型，市場將聚焦該模型以輝達Blackwell晶片訓練後的效能表現，因為該模型可能是市面上首批以Blackwell訓練的AI模型之一。

貝爾頓指出，如果這款模型很成功，顯示輝達的晶片仍然保有領先地位，預料市場反應會類似Google Gemini 3，點燃投資人熱情。

他表示，市場對Gemini 3的反應，較不像視為Google張量處理器（TPI）和特殊應用積體電路（ASIA）、及輝達之間的競爭，較像是Gemini和ChatGPT的競爭，而ASIC晶片不會對輝達構成真正的競爭威脅，因為各家ASIC都是專為自家系統設計，相較下，輝達的晶片用途通用，在不同資料中心都運行良好，「我認為，輝達將是所有客戶的首選解決方案，其他晶片將只會供應給少數客戶」。

Freedom資本市場公司董事總經理米克斯則是關心輝達的中國大陸市場。他估計，若明年美國政府放寬輝達產品出口到中國的限制，「輝達2026年的銷售，可能會比華爾街的預期高出15%」。

