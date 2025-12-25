私募股權基金績效高有撇步？帳面獲利先入袋 把風險往後推

紐約時報報導，私募股權公司Clearlake Capital於2022年5月在加州海邊度假飯店招待投資人，展示超亮眼績效，其中一檔基金的年化報酬率高達50%。但背後藏有外界質疑的操作手法。

與會者與會中流傳的文件顯示，該基金成功原因之一在於：Clearlake 把自己持有的公司，從一檔基金賣給另一檔同樣由自己管理的延續型基金（continuation vehicles）。這種「自買自賣」的作法，已經成為私募股權在高利率環境下撐住績效的權宜之計。

私募股權的核心模式是舉債買公司、再賣出獲利，但近年利率居於高檔，使得潛在買家難以承受負債成本。結果是私募股權行業累積了超過3.1萬家尚未出售的公司，創下歷史新高。

資產左手轉右手後，私募業者得以先認列帳面獲利，等利率環境改善後，再賣給外部買家。這類操作已愈來愈普遍。投資銀行Evercore估計，延續型基金的整體規模到2025年底將超過1,000億美元。

私募股權是全球經濟的重要組成部分，管理的投資資金超過 7 兆美元。外界憂心，延續型基金只是把潛在損失與清算風險往後延。

Clearlake在2022年曾力捧專門設計與製造越野車用輪組的Wheel Pros，該公司被賣入自家延續型基金。疫情期間，居家改裝熱潮帶動Wheel Pros的銷售，但到2024年，需求下滑、利息負擔暴增，Wheel Pros申請破產，包含紐約、康乃狄克與內華達州退休基金在內的投資人，相關投資幾乎全數歸零。

Clearlake拒絕安排主管受訪。該公司創辦人之一José E. Feliciano在2023年一場Podcast 訪談中表示，延續型基金用在他們願意長期持有、甚至永久持有的A級資產，也適用於仍需要更多時間與投資才能完全發揮潛力的公司。

另一家私募業者Platinum Equity也有類似情況。它2021年將行動廁所製造商United Site Services賣給自家延續型基金，當時形容為雙贏，如今該公司準備交由債權人接管，投資人恐血本無歸。

阿拉斯加永久基金（Alaska Permanent Fund）的投資長Marcus Frampton批評，延續型基金「顯示私募股權正在腐化」；德州教師退休系統也指出，延續型基金存在明顯利益衝突，因為私募公司同時身兼買方與賣方。

杜克大學教授Yaron Nili指出，私募股權長期在不透明環境中運作，當交易多半是公司彼此買賣、甚至自買自賣時，很難分辨究竟是在創造價值，還只是反覆收取費用。