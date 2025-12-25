日圓小漲…交易員戒備可能的干預行動 美元指數幾近持平

周三（24日）匯市在耶誕節前夕交投清淡，日圓兌美元匯率雖有小幅上漲，但交易員關注目前看起來還是漲不太動的日圓，是否會招來日本政府採取干預措施。

日本銀行（央行）上周五（19日）雖然宣布市場期待已久的升息，但當天日圓兌美元匯價不僅未升值，反而大貶1.41%。雖然本周前三個交易日「補漲」，力道仍偏軟；今（25）日上午漲幅又比周三再縮小。

路透指出，市場看來已充分消化最近的這次升息 ，日銀總裁植田和男決策會議後的談話，讓一些市場人士感到失望，他們原先押注日銀的基調會更鷹派。

投資人現在對於東京當局的官方日圓買盤保持警戒，尤其是在臨近年底交易量減少之際，分析師認為這是日本政府要採取干預行動的良機。

日本財務大臣片山皋月周二表示，近期外匯市場的走勢並未反映經濟基本面，並重申政府已做好採取行動的準備。這是迄今日本當局發出的最強烈干預警告。

日圓兌美元匯率周三收盤上漲0.19%，至155.93日圓兌1美元。先前兩個交易日則是分別上漲0.44%和0.52%。此價位仍處於相對低檔。

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數（DXY），周三變動很小，只微漲0.03%，報97.976。

歐元兌美元周三下跌0.14%，至1歐元兌1.1778美元。英鎊兌美元也下跌0.13%，報1英鎊兌1.3498美元。澳幣和加元兌美元則是上漲：加元漲0.11%，報1美元兌1.367加元；澳幣漲0.07%，報1澳幣兌0.6705美元。

隨著美國聯準會（Fed）降息，且市場預期明年將會再進一步寬鬆。利率期貨交易員認為明年Fed將降息兩次，每次25個基點（1碼），第一次降息很可能在4月。

美元今年年線下跌，而分析師預期其他主要央行已完成降息行動。

美國Fed官員正在就業市場放緩風險、擔憂通膨頑固之間，尋求平衡。上周雖數據顯示，11月美國消費者物價指數（CPI）漲幅低於預期，但交易員們謹慎看待這個數據，因時值聯邦政府停擺，恐影響到經濟數據收集。

周三公布的一項數據顯示，上周美國初請失業金人數意外下降，但在招募低迷的情況下，12月失業率可能仍然較高。