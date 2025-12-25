投資人的耶誕禮物「節後才到」！12月26是美股最穩定偏多交易日

美股在周三、耶誕假期前夕持續走高，標普500指數於縮短的耶誕交易時段刷新歷史紀錄，然而對投資人來說，華爾街真正的節日禮物其實是在耶誕節隔天。

財經網站MarketWatch報導，Bespoke投資集團分析指出，12月26日一直是標普500指數全年表現最穩定上漲的交易日。自1953年以來，在共39個耶誕節隔天開市的年份中，該指數僅下跌6次，且跌幅從未超過0.5%。

只要當天開市，12月26日更是全年當中平均漲幅與中位數漲幅最高的交易日，平均上漲0.5%，中位數上漲0.4%。

Bespoke表示，雖然季節性趨勢不該成為做多或做空的唯一理由，但這個歷史現象的確很穩定。

周五交易將進行所謂「耶誕老人行情」（一年最後五個交易日與次年首兩個交易日）七天期間的第二天。這波行情的成敗今年格外受關注，因為過去兩年連續出現負報酬，而Dow Jones Market Data的數據顯示，史上從未出現過耶誕老人連續三年缺席的情況。