7位數賠償仍談不攏 粿粿、范姜彥豐平安夜現身法院調解

新北瑞芳爆凶殺案！男遭利刃刺胸休克命危 歹徒逃逸追緝中

冷氣團來了全台大降溫！跨年元旦天氣曝 不排除還有較強冷空氣南下

投資人的耶誕禮物「節後才到」！12月26是美股最穩定偏多交易日

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
歷史數據顯示，耶誕節隔天12月26日是美股最穩定偏多交易日。路透
歷史數據顯示，耶誕節隔天12月26日是美股最穩定偏多交易日。路透

美股在周三、耶誕假期前夕持續走高，標普500指數於縮短的耶誕交易時段刷新歷史紀錄，然而對投資人來說，華爾街真正的節日禮物其實是在耶誕節隔天。

財經網站MarketWatch報導，Bespoke投資集團分析指出，12月26日一直是標普500指數全年表現最穩定上漲的交易日。自1953年以來，在共39個耶誕節隔天開市的年份中，該指數僅下跌6次，且跌幅從未超過0.5%。

只要當天開市，12月26日更是全年當中平均漲幅與中位數漲幅最高的交易日，平均上漲0.5%，中位數上漲0.4%。

Bespoke表示，雖然季節性趨勢不該成為做多或做空的唯一理由，但這個歷史現象的確很穩定。

周五交易將進行所謂「耶誕老人行情」（一年最後五個交易日與次年首兩個交易日）七天期間的第二天。這波行情的成敗今年格外受關注，因為過去兩年連續出現負報酬，而Dow Jones Market Data的數據顯示，史上從未出現過耶誕老人連續三年缺席的情況。

獲利了結賣壓讓黃金微跌、白金下挫 油價小幅走低

周三（24日）黃金、白銀和白金均在盤中創下紀錄新高後稍事喘息，收盤時黃金微跌，白金收低，銀價則是維持小漲。油價因市場權衡...

輝達砸200億美元 引進Groq推論技術與核心高層 未直接併購避監管

輝達（Nvidia）同意以現金200億美元，取得新創公司Groq的部分資產，將透過非獨家技術授權取得Groq的推論晶片技...

CNBC：輝達同意200億美元收購AI新創公司Groq

美國財經媒體CNBC今天報導，美國人工智慧（AI）晶片大廠輝達（Nvidia）同意以200億美元現金，收購高效能人工智慧...

耶誕行情發酵 美股收紅標普道瓊創新高

耶誕節前夕交易時間縮短，美國股市今天提前收盤，3大指數紅盤作收，標普與道瓊指數再創新高

貴金屬狂漲 比特幣黯淡

受地緣政治風險與美國降息預期激勵，貴金屬行情24日盤中繼續「大噴發」，國際金價首度漲破每英兩4,500美元，白銀攻上每英...

